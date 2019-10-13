颱風海貝思在日本造成26人死21人失蹤

中評社香港10月13日電／縱貫東日本的今年第19號颱風“海貝思”13日轉為溫帶低氣壓，受其帶來的暴雨影響，長野縣的千曲川等10條河流的12處決堤，各地發生居民區等被淹的大規模洪水。地質災害也接連不斷，共同社統計數據顯示，10個縣內共有26人死亡，21人下落不明。另有眾多傷者。也有許多地區陷入孤立，除警察和消防部門外，自衛隊也在接到災害派遣請求後開始搜索和救援。



共同社據國土交通省透露，長野市穗保13日凌晨3點左右通過監控攝像頭確認到千曲川堤防受損。估計之後出現長約70米決口，大量濁流湧出。福利設施等5處地點的總計約360名老年人等陷入孤立。東日本鐵路公司（JR東日本）車輛中心內，北陸新幹線10節編組列車浸泡在水中。也有住宅一層部分沒入水中，由於發生在就寢時間，傷亡損失或進一步增加。



栃木縣佐野市的秋山川、茨城縣常陸大宮市的那珂川等發生決堤。宮城縣丸森町和埼玉縣川越市也出現大規模浸水。



沒有決堤的河流也相繼發生氾濫等。川崎市高津區一處公寓的一樓浸水，在室內發現的一名男子死亡。相模原市綠區13日上午8點多，在河流下游發現一名30多歲的母親及上小學的女兒，兩人均已死亡。昨晚附近接報稱，或為同一家庭的4人所乘車輛落入河中。長野縣東御市一座橋樑附近道路陷落，乘有3人的一輛汽車被沖走，下落不明。



東北至關東、東海、北陸地區還發生了塌方。群馬縣富岡市倒塌的住宅中救出3人，但均已死亡。該縣藤岡市也有男子死亡。福島縣二本松市某住宅有泥沙湧入，對一男一女持續開展搜救。