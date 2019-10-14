郁慕明評韓兩岸談話　不可能永遠迴避統一

郁慕明在臉書評論韓國瑜的兩岸路線。（取自郁慕明臉書） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜雙十節發布的兩岸政策白皮書，新黨主席郁慕明在臉書發文表示，韓國瑜想重回馬英九路線，找回兩岸已不存在的“現狀”。但時間過了就是過了，大陸持續向前，兩岸不進則退，“維持現狀”最後就是逃避問題、坐以待斃。



以下是郁慕明臉書全文：



評韓國瑜“國慶”講話》



韓國瑜說，“身為領導人的責任，是努力營造更有實力、更和平的環境與條件”，這話沒錯，也是新黨一貫的主張。但持續至今七十年的國共內戰，如不和解，能和平嗎？內戰要和解，兩岸能夠迴避政治談判，不簽和平協議嗎？



韓國瑜說，“兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇”。台灣獨立做不到，但統一不可能發生嗎？任由教科書被去中國化，馬英九執政八年不修正，把下一代都教成“天然獨”，這算不算限制下一代的選擇？



韓國瑜想重回馬英九路線，找回兩岸已不存在的“現狀”。但時間過了就是過了，大陸持續向前，兩岸不進則退，“維持現狀”最後就是逃避問題、坐以待斃。



韓國瑜不願與大陸對抗，希望和平，新黨支持；但要真正深化和平，不可能永遠迴避統一問題。請讓新黨進入立法院，正面開創兩岸和解，共同走向和平統一、中國崛起的大道！