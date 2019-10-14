中評關注：蘇貞昌誇鄭文燦　愈看不到賴清德

蘇貞昌來桃園出席開工祈福典禮，誇獎鄭文燦。（照片：桃園市政府提供，資料照） 中評社桃園10月14日電（記者 黃文杰）“行政院長”蘇貞昌11日上午出席桃園捷運綠線GC02標動工儀式時，肯定民進黨桃園市長鄭文燦的能力極佳，支持者跨越黨派，預言未來綠線完工時，鄭文燦很可能以“總統”身分主持通車典禮，預言2024會是“鄭時代”。



別小看蘇貞昌這句話的威力：要看誰說這句話？說這句話背後的政治意義？



首先，說話的是蘇貞昌，綠營老一輩的四大天王，為了協助蔡英文2020連任，換取更大利益，蔡蘇綁在一起，蘇還不時出面“擋子彈”，特別是台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的“冷言冷語”，也要適時善用“閣揆”官位，“抑制”國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，不要衝太高。



蘇存在意義，就跟府秘書長陳菊一樣，維繫民進黨舊時代的民主輝煌，接下來就是交棒給中壯世代。



其次，蘇貞昌這樣誇獎鄭文燦，相對更看不到賴清德的身影，“愈誇鄭，愈看不到賴”，這是宿命，即使鄭賴都是新潮流系，卻在黨內初選之後，走到分水嶺，賴如果還要拼2024，只有讓自己不要被邊緣化，至少要有舞台，就像鄭文燦會被媒體、被民進黨各派系拿出來討論，維持聲量。



第三，蘇現在開始“預言”五年後，也就是2024誰搶大位，也反應出，2020這場戰役，民進黨中壯世代到底要怎樣定義？距離明年1月11日投票日，還有三個月，選情隨時變化，民進黨到底是十足把握？還是隨時可能“死亡交叉”？但是不可否認，台灣政治還是存在“鐘擺效應”，也就是說，民進黨到2024，已經執政八年，可能執政十二年嗎？



第四，蘇貞昌恭維鄭文燦有“天子”命，無形奠定“儲君”的地位，2024是鄭文燦的“鄭時代”，這讓鄭文燦開始等待“熱帶氣旋”，從現在到2024，這條政治路怎麼安排？怎麼走？就要縝密佈局，因為黨內有賴清德，國民黨有朱立倫，同樣都被“卡位”、同樣被“超車”，不論國民黨韓國瑜2020能否當選，接下來就看朱立倫，2024會不會看到“朱鄭之爭”？就看2020這場戰役怎麼打？