新華社：相向而行才能解決好中美經貿問題

中評社北京10月13日電／新華社發表評論員文章指出，日前，新一輪中美經貿高級別磋商在華盛頓結束。雙方在兩國元首重要共識指導下，經過坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。



這個結果符合各方期待，朝著解決中美經貿問題的方向邁出一步，符合中美兩國人民利益，也受到國際社會的普遍歡迎。



這一結果來之不易。在磋商過程中，中方從容冷靜、保持定力和耐心，始終堅持通過對話協商解決爭議的基本立場，始終堅守原則底線，敢於鬥爭、善於鬥爭，努力推動磋商朝著解決問題的方向推進。中美經貿磋商團隊保持溝通，在磋商中展現了理性務實態度、求同存異做法，相互釋放了善意，在部分協議磋商上取得進展。這充分說明，磋商與合作是解決問題的正確途徑，在平等和相互尊重基礎上妥善解決彼此的關切，以建設性行動尋求共同利益的最大公約數，才能推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。



一年多來，中美經貿摩擦持續，磋商進程波折不斷，雙方都遭受了不應有的損失。事實反復告訴人們，經貿摩擦升級不利於中美兩國，也不利於全世界人民的利益。作為世界前兩大經濟體，中美雙方利益深度融合，產業鏈、供應鏈和價值鏈深度連接，已經形成“你中有我、我中有你”的格局。建交40年來，中美雙邊貨物貿易額增長了252倍；2009年至2018年間，僅美國對華出口就支撐了超過110萬個美國就業崗位；97%的受訪美國企業表示與中國做生意是盈利的；中美貿易平均每年為每個美國家庭節省850美元成本。



實踐充分證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，合作是唯一正確選擇。處理好中美經貿關係有利於中國，有利於美國，也有利於世界的和平與繁榮。



從這樣的大局大勢來看，本輪磋商結果順應時代潮流、符合民意期待，為開展後續磋商提供了一個有利基礎。同時，也應看到，解決兩國經貿關係多年來的結構性問題非一日之功，仍需付出不懈努力。正所謂“為者常成，行者常至”，只要雙方堅持協調、合作、穩定的基調，拿出合作誠意和務實行動來，在平等和相互尊重的基礎上相向而行，由易到難、循序漸進地破解問題，就能為最終達成協議鋪平道路。



今年是新中國成立70週年，也是中美建交40週年。走過風雨歷程，一個基本的事實始終未變，那就是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。面向未來，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，必將推動兩國關係沿著正確軌道向前發展，為世界和平與發展提供正能量。