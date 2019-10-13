習近平結束外訪回到北京

中評社北京10月13日電／10月13日晚，國家主席習近平在結束同印度總理莫迪第二次非正式會晤和對尼泊爾國事訪問後，回到北京。



新華社報道，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等陪同人員同機抵達。



當地時間13日中午，習近平離開加德滿都啟程回國。成千上萬尼泊爾民眾自發湧上街頭，聚集在通往機場的道路兩旁。他們有的揮舞中尼兩國國旗，有的高舉習近平主席和班達里總統照片以及“中尼友好萬歲”的標語，有的吹奏尼泊爾民族樂器，還有的敲鑼打鼓、歡歌曼舞，向習近平主席表達誠摯的敬意。



班達里在機場為習近平舉行隆重歡送儀式。尼泊爾副總統普恩、總理奧利、聯邦議會聯邦院主席蒂米爾西納、所有內閣成員、軍方高級將領參加。



10月的加德滿都，陽光燦爛，雲卷風舒。喜馬拉雅山巍峨聳立，見證著尼泊爾人民對中國領導人的深情厚誼。習近平抵達機場，班達里總統上前迎接。盛裝的尼泊爾藝術家載歌載舞，少年兒童手持中尼兩國國旗，用中文歡呼“習爺爺再見！”“我們愛您！”“歡迎您再次訪問尼泊爾！”。習近平向歡送人群不時揮手致意。



習近平在班達里陪同下登上檢閱台。軍樂團奏中尼兩國國歌，鳴21響禮炮。



習近平在尼泊爾民族音樂和孩子們的歡呼聲中同尼方高級官員一一握手道別。班達里同中方陪同人員握手。



班達里偕女兒烏莎到舷梯邊送行。烏莎向習近平獻上花束。習近平同班達里親切話別。習近平說，我這次對尼泊爾的訪問非常成功。我一踏上尼泊爾土地，就受到尼泊爾政府和人民熱情歡迎。從尼泊爾各界人士和人民群眾真誠、燦爛的笑容里，我深切感受到中尼友好深入人心，更加堅信中尼傳統友誼牢不可破。感謝總統女士、尼泊爾政府和人民為我訪問所作的精心安排。這次訪問提升了中尼關係，我非常滿意。讓我們共同努力，將中尼友好傳承和發展下去。



班達里表示，您的到訪是所有尼泊爾人民的榮幸，我們無法用言語表達喜悅之情。訪問圓滿成功，成果豐碩，成為尼中關係史上的一個重要里程碑，尼中關係從此進入新時代、邁上新高度，尼泊爾舉國歡欣鼓舞。尼方將堅定不移同中方一道推進兩國睦鄰友好和戰略合作夥伴關係。