中評關注：請假陷天人交戰？韓國瑜即將攤牌

韓國瑜12日在高雄跑市政行程。（中評社 資料照） 中評社高雄10月13日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜預計15日後就要請假投入大選，下鄉首站屏東行程都已經流傳多天，仍遲遲未能對外正式公布的原因，應該就是在準備參選2020的合理正當論述，展現心繫高雄天人交戰的考量，接下來即將進入攤牌的時刻。



韓國瑜即將請假投入大選，展開全台產業學習與傾聽土地之旅，目前傳出首站將前往屏東，並從全台最南端鵝鑾鼻燈塔出發，當晚夜宿離島小琉球，第二天到潮州，內埔工業區，參加瑪家固本活動。第三天參觀高樹辜嚴倬雲保種中心，再到大仁科技大學等地方。



韓國瑜下鄉第一個屏東行程，光是兩天半總計跑20個行程，南北移動距離也會拉長到超過100公里，行程相當緊湊且密集，只不過韓國瑜仍然不願鬆口，韓競辦對此口風很緊，沒有證實，但時間地點已經清楚安排外流，韓粉已經蠢蠢欲動，韓陣營也在統計媒體隨行採訪意願。



韓國瑜最近3個周末都守在高雄，雙十連假也都在高雄跑市政活動，等於也是在為下鄉做準備。另外，韓陣營正進行競選策略調整，除了讓韓國瑜減少失言，強化競選團隊幕僚，訴求年輕族群外；下鄉可以凝聚全台士氣，加強黨中央配合一起分進合擊，擺脫市政和綠營議員的糾纏，避免落入守在高雄的困局。



雖然韓國瑜尚未公布確定請假，但是本周就是攤牌時間，預計15日市政會議後就會公布，這兩天就是關鍵時刻。而韓國瑜遲遲未能公布請假的原因，應該正在準備提出參選的合理正當論述，讓高雄市民對於韓參選2020可以理解或接受。