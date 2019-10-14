颱風重創日本　韓國瑜臉書發文談防極端氣候

韓國瑜臉書13日晚間發文。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄10月13日電（記者 蔣繼平）日本受到颱風哈吉貝肆虐，造成多處河川潰堤、民宅淹水等災情，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜13日透過臉書希望一切平安外，他指出，極端天氣無法預測，預防勝於救災，高雄排水清疏已有明顯改善，並加強落實公共工程巡檢防災，都是“現在進行式”。



以下為韓國瑜臉書全文：



【極端天氣無法預測，預防勝於救災】



日本受到哈吉貝颱風的摧殘，24小時內降下全年三成的雨量，造成新幹線毀損、河川潰堤及嚴重淹水等重大災情，並有多人死傷，讓日本關東地區陷入災難之中。我們呼籲前往日本的國人要注意自身安全，同時也希望日本的朋友一切平安，盡快在雨後恢復家園。



突如其來的極端天氣衝擊全球，高雄也常年受到洪災困擾，許多地方連狗看到大雨都知道要爬上神明桌。面對這種狀況，唯一對應之道就是加強公共工程的清理檢修；我向來主張，預防勝於救災，近期剛發生的南方澳斷橋憾事引起大眾開始注意到工程日常盤檢的重要性。現在的高雄工務局都會嚴格檢視高雄轄區內的橋梁維管，透過定期巡查、通報及檢測機制，維護管理轄內1396座大小橋梁，確保橋梁及水利系統功能正常。



我對民眾遭遇淹水問題感同身受，希望透過市府團隊的努力，持續加強排水系統的清疏及改善、並且不斷將易淹水地區改善的進度、淹水潛勢圖資更新建檔，讓過去經常淹水的區域逐步獲得改善。但面對大自然的力量，市府能做的工程防災都有極限，市府在這方面特別邀請李鴻源教授協助高雄進行整體治水規劃，用最快的速度來完成，讓淹水不再是高雄人習以為常的事。



在此也提醒高雄的鄉親們，“中央氣象局”今天下午針對高雄及屏東地區發佈了大雨特報，有局部大雨發生的機率，請大家要注意雷擊及強陣風。風雨無情，各位鄉親務必注意自身安全，一切平安！