汪毅夫：序《晉台同名村》

廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長汪毅夫（中評社圖片） 中評社北京10月14日電（作者 汪毅夫）福建與台灣隔着一道台灣海峽，相距最近處僅120公里。自古以來兩地關聯密切，人民往來頻繁。以泉州與澎湖、晉江與澎湖為例，宋人王象之《輿地紀勝》引宋宣和二年（1120）泉州太守陸藻《修城記》記：“泉距京師五十有四驛，連海外之國三十有六島” ，“三十有六島” 即“三十六島” 指澎湖，“連”即行政上的連接關係；宋人趙汝適《諸蕃志》記：“泉州海島曰澎湖，隸晉江縣”；明修福建省志《閩書》引“宋志”記：“澎湖嶼在巨浸中，凡島三十六”，“有爭訟者，取決於晉江縣”，“府外貿易，歲數十艘，為泉州外府。其人夜不敢舉火，以為近琉球，恐其望煙而來作犯。王忠文為守時，請添屯永寧寨水師守禦”。王忠文即王十朋，宋乾道四年（1168）為泉州太守；《宋史》之《汪大猷列傳》記：宋乾道七年（1171），泉州太守汪大猷在澎湖“作屋二百區”並“遣將留屯”；元人汪大淵《島夷志》記：澎湖“島分三十有六”，“泉人結茅為屋居之”，“地隸泉州晉江縣，至元間立巡檢司”；明代末年，鄭成功在台灣“建承天府，置天興、萬年二縣，改一鯤身為安平鎮，安平為泉州安海之別稱，延平起師之地也，入台之後，又建桔柣門，以存故土之念”。



鄭成功“改（台南）一鯤身為安平鎮”，將福建地名移植於台灣，“以存故土之念”也。清代咸豐年以前，台灣社會屬於移民社會，“地緣組合”為其基本的社會結構。來自同一地緣的移民相聚而居，往往將原籍地名移植於台灣，為的也是“存故土之念”，閩台兩地由此而有為數眾多的同名村。



晉江市台灣同胞聯誼會、社會科學聯合會就晉台同名村大做文章，組織發動各同名村鄉親從親聞親見親歷的角度，講述和記錄晉台同名村交往的故事，編纂成這本圖文並茂的《晉台同名村》。讀者從中既可以領教兩岸一家、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，又可以體會海峽兩岸人民血濃於水的骨肉情誼。



本書主編粘良圖是我結識多年的學界友人，他勤勉、嚴謹的治學態度令人感佩。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

