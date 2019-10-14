推進東北深度參與東北亞區域合作

加快推進東北與東北亞區域合作對於東北振興具有重要意義。 中評社北京10月14日電／探索推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局，逐步深化區域合作機制，加快推進東北與東北亞區域合作對於東北振興具有重要意義。



經濟日報發表遼寧大學經濟學院韓蕾文章表示，東北地區是新中國工業的搖籃和重要的工業與農業基地，擁有一批關係國民經濟命脈和國家安全的產業，資源、產業、科教、人才、基礎設施等支撐能力較強，發展區位、空間和潛力巨大，在國家發展全局中舉足輕重。



目前，東北地區要主動調整經濟結構，推進產業多元化發展，加快國有企業改革，打造對外開放新前沿。加快推進東北與東北亞地區各領域深層次合作意義重大深遠，是中國致力推動構建開放型經濟、共建人類命運共同體的堅定行動，也是東北老工業基地振興的重要一環。與此同時，中國構建人類命運共同體的理念為東北亞區域合作指明了方向，加快推進東北地區深度參與東北亞區域合作是全面構建人類命運共同體的地緣路徑之一。



當前，中國推進亞洲合作地緣戰略有南北兩個方向：向南，主要是建設中國與東盟的經濟貿易自由區；向北，主要是推進面向東北亞地區的經濟合作。在中國新經濟發展形勢下，東北亞區域合作出現新的契機，建議審時度勢、乘勢而上，從對接合作戰略、轉變合作形式、規劃合作路徑、打造合作重點和保障合作質量五個方面著手，加快推進東北振興與東北亞區域的戰略對接。



對接合作戰略



文章提出，大力推進東北振興，中國應積極與俄羅斯“新東方政策”、蒙古“草原之路”構想、韓國“新北方政策”和“半島新經濟構想”進行戰略對接。與此同時，推進東北振興還應將東北亞區域合作與東北振興戰略對接起來。東北地區是中國重要的重化工業、農業、能源基地和中國重要的生態屏障，維護國家國防安全、糧食安全、生態安全、能源安全和產業安全的戰略地位十分重要。東北地區地處東北亞中心位置，也是中國參與東北亞區域合作的中心樞紐。



轉變合作形式



文章認為，中國應高度重視在東北亞合作中“小多邊合作、次區域合作”的重要性。制約東北亞合作進程的主要因素之一是各國間戰略意圖和利益不同以及戰略互信關係的缺失，而次區域合作恰好能破解此困境，其僅涉及領土的一部分，具有較大的靈活性。目前，大圖們江次區域合作已不能滿足新時期的合作需求，因此，應該站在更高的角度，以更大的格局和視野開展次區域合作。



首先，進一步突出和強化地方政府在次區域合作中的主體地位。可以考慮將東北三省整體升級為參與東北亞合作的先導區，使遼寧、吉林和黑龍江三省享有更大的對外開放自主權與優先權。



其次，加快推進黃渤海大灣區建設。黃渤海灣區港闊水深，地理位置優越，交通體系發達，基礎設施完備，毗鄰遼寧、山東、天津沿海經濟帶和產業園區，擁有世界級的城市群，是戰略性資源、戰略性產業和戰略性通道的集聚區，面向東北亞全方位合作的門戶。加快推進黃渤海灣區建設，形成區域合作的擴散效應和溢出效應，帶動、引領和輻射環黃渤海經濟圈，有利於最終形成東北亞全面高質量的區域合作。



規劃合作路徑



文章分析，東北亞區域合作不能搞“大水漫灌”，而應講究“先後順序”，其原則是先易後難、層次推進。



首先，可以從各方都關注的地域性問題入手，如東北亞地區的環境治理合作、能源合作、基礎設施建設和金融領域的合作等。在這些地域性問題中，很多方面都涉及東北亞各國首要關切的生存及民生問題，比如空氣質量的區域防控、各國間的水陸交通建設、石油天然氣的合作開發等，相對容易推進和操作。



其次，再從民心相通的地域文化推進。主要是加快推進東北亞地區的地域文化、歷史文化、體育文化等合作，以東北三省和東北亞諸國相鄰地區為主體，以文化、旅遊、體育賽事為載體，打造東北亞文化圈。以此為抓手，促進東北亞區域合作由功能性合作向更高層次合作發展。

