加快推進醫養結合，打造健康中國

中評社北京10月14日電／近日，由國家衛健委牽頭會同相關部門研究制定的《關於深入推進醫養結合發展的若干意見》，已經國務院第64次常務會議審議通過，即將由相關部門正式聯合發布並實施。



人民網發表財經評論人譚浩俊文章表示，截至到2018年底，中國60周歲以上的老年人口已經達到24949萬，占總人口的17.9%，其中，65周歲以上的老年人口達到了16658萬，占總人口的11.9%。如果沒有行之有效的解決辦法與手段，老年人、特別是高齡失能老人將成為未來經濟社會發展的一大難題，成為影響社會穩定的重要因素。因此，必須早作謀劃，想方設法、千方百計規劃和設計好老年人的養老問題、生活問題，解決好老年人的醫療和健康問題，讓每位老年人都有一個幸福美滿的晚年生活，讓經濟發展和社會進步的成果，能夠真正惠及所有人，讓包括老年人在內的所有中國人都具有獲得感、幸福感。



文章稱，所謂醫養結合，是指面向居家、社區、機構養老的老年人，在提供基本生活照料服務的基礎上，提供醫療衛生方面的服務。是為了更好地適應老齡化社會的到來，更好地滿足老年人、特別是高齡失能老年人服務的一的項重要舉措。作為健康中國的重要舉措，醫養結合已被納入《健康中國2030規劃綱要》、《“十三五”老齡事業發展和養老體系建設規劃》和《“十三五”健康老齡化規劃》。從2015年啟動醫養結合工作以來，到目前，全國已設立了90個國家級醫養結合試點市，各地也陸續出台了省級實施意見，22個省份設立了省級試點單位。截至目前，全國共有近4000家醫養結合機構，醫療機構與養老機構建立簽約合作關係的有兩萬多對，已初步形成了4種相對成熟的服務模式：醫養簽約合作，養老機構設立醫療機構，醫療衛生服務延伸至社區、家庭，醫療機構開展養老服務，實現融合發展。



無論哪種模式，都是具有一定推廣意義和價值的。各地可以依據本地實際，選擇更加適合自身特點的醫養結合模式，也可以幾種模式並行，區分不同情況選擇更適合的模式，從而使醫養結合工作能夠做到全覆蓋、廣普及、全受惠。此次經過國務院常務會議討論通過的若干意見，標誌著醫養結合將正式全面推開，並成為今後醫療制度和醫療體制改革、養老事業發展、財稅體制改革、金融體制改革等必須重點關注的一項內容。



文章指出，改革創新，無疑是推進醫養結合體制的重要方法。既要結合老齡化特點對現行的養老和醫療體制做出一些實質性的改革與創新，也要按照“放管服”改革的要求把工作效率放在首位，還要加大財政資金投入力度和充分發揮財政資金的引導和杠杆作用。此外，也需要培育一支專業化水平高的隊伍，讓更多具有專業化水平的人員進入到醫養結合行列，確保不因為專業人員不夠而影響推進速度，並作為一項重要工作來抓。



從目前的實際情況來看，中國在醫養結合方面進行了一系列的探索和研究，也取得了很多試點經驗，且可以在下一階段工作中複制和推廣。但是，在醫療衛生與養老服務如何進一步銜接、如何有效提高醫養結合服務質量、如何更好地加強對醫養結合工作的政策支持等方面，還需要進一步思考，進一步改革與創新，進一步挖掘各種潛力，進一步向深度和廣度推進。



