下決心擺脫“門票依賴”

中評社北京10月14日電／對於景區而言，門票收入是其維持運營的必要保障，在符合規定的條件下合理售賣門票，遊客支付一定費用屬正常市場行為。然而，如果景區收益全部靠門票，甚至把門票視為地方財政的“提款機”，這就使門票變了味兒。



實際上，一個地方要在旅遊經濟上有所作為，絕不能狹隘地盯著旅遊門票。旅遊經濟是典型的“眼球經濟”和人氣經濟，旅遊業應包括吃、住、行、娛樂、購物、交通等多個要素。在大眾旅遊時代，景區管理者只有主動適應旅遊業高質量發展的要求，搬走高價門票這塊絆腳石，以免費惠民、升級服務等方式，為遊客提供舒適、便捷又具有差異化或富有內涵的體驗和服務，才能贏得更多遊客，繼而實現旅遊業和相關產業的發展。



因此，旅遊景區可以學習杭州西湖景區的經營思路，捨棄門票的“小芝麻”，換取旅遊經濟發展的“大西瓜”，即以景區為圓心，以整個區域為半徑，把整個區域都當作景區。景區摒棄門票經濟，表面上看貌似在做賠本買賣，實際展現的卻是一種新的旅遊產業發展思路——雖然門票收入減少了，但是遊客會增多，在景區產生的消費自然也會相應增加。西湖免費開放10多年，旅遊總收入持續增長就是很好的例證。



當然，由於各地景區發展階段、發展禀賦不盡相同，全面推廣免票的時機或許並不成熟，但能夠免費開放的景區要盡快免費開放。景區門票降價乃至免費開放，從而回歸其應有的公共屬性，既是公眾共同的願望，也是共享發展理念在旅遊領域的具體體現。



來源：經濟日報 作者：祝建波

