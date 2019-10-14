激發假日消費市場潛力 優質服務亟需跟上

中評社北京10月14日電／旅遊業的發展，不僅滿足了群眾日益增長的旅遊消費需求，同時也帶動了地方經濟的發展，是一舉多得的好事。但是，現實中旅遊景區依然還存在著諸多不盡如人意的地方，要抓住假日消費的市場機遇並提供優質高效的服務。



讓宣傳和服務名副其實。不少景區為了吸引遊客，製作了大量的宣傳廣告，然而，景區實際情況卻與廣告中的描述大相徑庭。這讓不少遊客在游歷完後有一種上當受騙的感覺，損害了消費者利益。作為景區管理者，需要牢固樹立“遊客好評就是最好的廣告”理念，讓宣傳與服務相配套，千萬不能說一套做一套，需要強化景區服務質量，不僅要把遊客引進來，還要讓遊客留得住，更要使遊客還想來。



詳細規劃客流量，搞好配套服務。景區需要有長遠的發展規劃，更需要有詳細的應對預案，千萬不能因為利益而讓遊客量超過景區的承載力。景區的容量有限，遊客超量，相關的服務難免會打折扣。適應景區發展的配套服務需要時時更新，要讓遊客吃得放心、玩得開心、住得舒心，充分考慮到每一個細節，讓服務無處不在，全面對接顧客的合理要求。



加強景區工作人員管理，設置相關投訴電話。實現優質服務，景區工作人員的管理至關重要，確保各項工作嚴格落實到位。遊客有不滿意的地方可以隨時隨地對相關服務進行投訴，景區需要對投訴高度重視，及時安排人員進行整改，投訴情況納入相關服務工作人員的績效考核。



來源：經濟日報 作者：周芳元

