中評社北京10月14日電／據報道，為了推動夜間經濟發展，上海市放寬了夜間外擺管制、增加夜間停車位、出租車候客點、夜班公交線路，同時借鑒國外經驗，在全國第一個建立了“夜間區長”“夜生活首席執行官”制度。



經濟日報發表時評人丁慎毅文章表示，如今，隨著中國消費者收入水平不斷提高，人們的消費已不局限於解決溫飽問題，而是希望有更多精神層面的滿足。對於一些旅遊城市來說，遊客在結束白天的快節奏游覽之後，還十分期待參與一些夜間旅遊和休閑項目，以便深度了解這座城市的歷史文化底蘊。這為發展夜間經濟奠定了市場基礎。不僅是上海，北京、天津、南京、重慶、西安等地此前也已推出過發展夜間經濟的相關政策，為城市發展開發新的經濟增長點。



文章指出，發展夜間經濟需要解決一些現實問題，夜間經濟的安全、服務質量、噪音、垃圾等問題如果解決不好，必然使夜間經濟的預期效應打折，甚至影響社會和諧。這就需要政府相關部門盡快出台相應政策，積極推動社會各方充分參與，通過設立“夜間區長”和“夜生活首席執行官”統籌協調，鼓勵商戶圈聯合自治，穩妥平衡相關群體的利益訴求。此外，還應完善交通、環境、水電等城市基本公共服務，探索建設商務休閑、健身娛樂、音樂書吧、特色餐飲等符合特定人群消費特色的集聚化、規模化夜間經濟區域，最大限度地避免擾民，為消費者提供良好體驗。





