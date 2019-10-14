垃圾分類處置須全流程發力

中評社北京10月14日電／實行垃圾分類，關係廣大人民群眾生活環境，關係節約使用資源，也是社會文明水平的一個重要體現。近年來，全國各地著力開展生活垃圾分類處置工作，上海等地頒布地方性法規，推行垃圾分類，取得明顯成效。



人民日報發表全國人大代表李秋文章分析，但從全國情況看，垃圾分類還存在著分類投放不主動、分類收集不清晰、分類運輸不協調、分類處理不匹配等問題。比如，居民垃圾分類回收意識要變為自覺行動還需要很長一段時間；垃圾桶設置未建立統一標準，各地方垃圾桶配備情況五花八門；缺少甚至沒有配備專門的垃圾收運車，導致前端環節已分類的垃圾混裝；已分類垃圾與後端處置能力不匹配，廢玻璃等找不到後端的處理部門和公司，等等。



出現這些問題的原因是多方面的，既有主觀因素，如制度執行力不足、宣傳不到位、懲處不及時等；也有客觀原因，如設備陳舊簡陋、處理技術能力不足等。



文章提出，應當從以下幾個方面著力推動問題解決。



提高市民垃圾分類意識。對垃圾分類示範的小區，可以從“以獎為主”過渡到“獎懲結合”，對拒不配合正確垃圾分類的居民，提高垃圾處置費或物業管理費。或者實行罰款處罰，將居民的垃圾分類記錄與征信掛鈎，逐漸加大約束和處罰力度，逐步實現強制垃圾分類。



提高垃圾前端分類水平。配備數量足夠、質量合格、不同大類垃圾的專門收集桶，嚴禁混裝不同種類垃圾。對電池類等有害垃圾中的可回收物進行單獨回收，出售電池的超市和店鋪有義務回收電池，可試行居民和店主按一定比例分配的有償回收方案。統一標準，除顔色外，垃圾桶大小規格也需統一，以利於專用垃圾車自動或半自動高效收運，且盡可能一步到位，避免後續升級換代時產生浪費。



提高垃圾中端運輸效率。加強市政環衛、街道、社區、物業之間協同和銜接，明確責任人，以保障整個垃圾分類回收處置系統高效和高質量運行。鼓勵支持民營企業或個人參與垃圾運輸。改造或新增垃圾周轉站、垃圾房並設置不同垃圾池，對不同種類的垃圾分別獨立壓縮，以提升垃圾收運能力，滿足日益增長的垃圾分類收運處理需要。



提高垃圾後端處理能力。將原有垃圾分類做進一步更合理的細分，以有利於垃圾桶的科學設置及後端垃圾處置，如廢舊電池等有害垃圾中的可回收利用部分單獨分類和設置垃圾桶。提高對不同種類垃圾處理能力，堅持以“焚燒+殘渣填埋”為主、有機垃圾適度綜合利用的垃圾處理方式，增加經費投入，穩固垃圾處理基礎設備設施，對不同種類垃圾採取不同處理方式，強制回收後的廢舊電池也可返回生產廠家或專門公司處理，不斷提高垃圾分類處理的高新技術與能力。





