韓國瑜下戰帖　媒體人解析蔡英文何以不接招

蔡英文。（中評社 資料照） 韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／國民黨2020參選人韓國瑜對蔡英文下戰帖！邀請蔡來一場兩岸政策大辯論。媒體人尹乃菁認為，蔡英文不會接招。還指出蔡ECFA當時要跟馬英九辯論，結果卻誤判形勢，完全大翻轉輸馬。



蔡英文會接招嗎？尹乃菁在政論節目《週末戰情室》指出，現階段來講，蔡英文會接受的2020大選候選人的辯論，但不會接受韓國瑜單獨的一場，何況是針對兩岸政策。一方面她會認為自己是現任“總統”，而且民調還領先，因此蔡英文絕對不會想去辯論。



根據中時電子報報道，尹乃菁點出，當初ECFA的時候，馬英九是現任，蔡要跟馬英九辯論，馬英九答應了，但蔡卻完全誤判形勢，當時外面有一股很強烈的一個聲音，說蔡是我們WTO談判的顧問，而且冷靜理性、口才也好，馬英九一定被她修理，結果完全大翻轉。



尹乃菁說，蔡英文自從那次ECFA輸馬英九之後，就沒有在辯論上佔過便宜。她跟馬的大選辯論，表現得也不好。所以蔡英文不是一個擅長辯論的人，更何況韓國瑜挑的這個議題，是韓最擅長的領域。因此韓出招是想運用這個戰場，在這次大選裡最關鍵的議題，就是“國家認同”，到底是亡國感還是芒果乾？要吵個清楚，可是蔡英文並不會接招，但韓國瑜出招就算是贏了一招。