大公報：美國是香港黑色暴亂的總導演

中評社香港10月14日電／大公報14日發表社評說，過去的兩天，黑色暴亂又是四面開花。大批蒙面暴徒瘋狂堵路、縱火、破壞港鐵、打砸商鋪、企圖搶奪警槍甚至行刺警察，窮凶極惡。原因不難理解，美國國會最快本周三通過所謂《香港人權與民主法案》，美國議員接連來港督戰，縱暴政客及黑衣暴徒怎能不落力配合，做場勇武“好戲”向洋主子邀功請賞呢？



社評說，特首林鄭將於本周三發表施政報告，美國國會同日可能通過《香港人權與民主法案》，這決不是巧合那麼簡單。美國參議員克魯茲及Josh Hawley甫抵港就急急會見縱暴派政客，面授機宜，更聲稱未見示威者暴力、只見警方施暴，就是為通過有關法案製造“根據”。



亂港勢力巴不得暴力衝突進一步升級，巴不得出現大規模流血事件，如此一來，制裁香港就“師出有名”。但由於警方的克制，暴亂至今四個多月了，沒有發生一宗死亡事件，陰謀家們對此非常失望，這也解釋了為什麼子虛烏有的“太子站死人”謠言不止，為什麼“海上浮屍案”成為抹黑警方的材料，為什麼“爆眼女”事件被不斷翻炒。



社評說，香港回歸後風風雨雨，幕後都有外部勢力的黑手。“反修例”運動演變成黑色暴亂，更是鬼影幢幢。從陳方安生、李柱銘、黎智英等老漢奸絡繹訪美乞援，力圖將修例爭議國際化，到黃之鋒等新一代漢奸出席美國國會聽證會，邀請美國制裁香港；從暴亂現場總有洋人現身指揮操縱，到美國政客死攬住香港黑衣暴徒不放，在在證明美國就是香港黑色暴亂的總導演，縱暴派政客則是主要演員，至於那些“無臉見人”的黑衣蒙面暴徒，不是收錢做事的“茄喱啡”就是自願獻身的“自乾五”。



美國總統特朗普也一再拿香港問題說事，儘管其表態反反覆覆，但從不掩飾香港問題是對華貿易戰的一張牌。近日他聲稱中美貿易談判達成首階段協議對香港有利，“暴亂將自行消失”，暗示美國將不再插手香港事務。其實，虛虛實實、反口覆舌是特朗普的最大特色，否則就不會有“特不靠譜”的花名。美國將中國視為主要敵人，即使雙方解決貿易爭端，美國都不可能放棄圍堵中國的長期戰略。“一國兩制”下的香港不幸成為中國的“軟肋”，搞亂香港為中國發展“添堵”的大局不會改變。 當然，沒有洋奴漢奸的密切配合，美國無以施其技。作為泛暴亂派總舵主的黎智英一再宣稱“為美國而戰”，香港是“中美冷戰的第一戰場”，在賣國賣港方面表現最落力。日前他宣稱“現在不是決戰的時機”，似有鳴金收兵之勢，但昨日其旗下《蘋果日報》又預告全港十八區全面開花，說到底就是身不由己。



社評說，慶父不死，魯難未已！港人唯有培養“我是中國人”的民族認同，自覺維護國家安全，讓漢奸洋奴成為過街老鼠，香港才能避免淪為美國霸凌的犧牲品，“一國兩制”才能行穩致遠。