大公報：必須讓造謠抹黑者付出代價

中評社香港10月14日電／大公報14日發表社評說，香港人患上周末恐懼症，擔心這個周末血腥暴亂再起。反中亂港勢力則患有周末焦慮症，延續暴亂之火必須增添幹柴，製造新話題。中大女生指控警方性暴力、海上浮屍案被指向所謂“警方濫暴”、“爆眼女”舊事重提，種種謠言紛起，也就不難理解了。



社評說，一名十五歲女生的屍體日前在海上被發現，豆蔻年華尚未綻放就萎落，令人惋惜，但搞事者則如獲至寶。《蘋果日報》昨日在毫無根據下暗示這宗悲劇與“警暴”有關，為港鐵太子站所謂“六人死亡”卻不見屍體提供“佐證”，縱暴派政客也揚言要警方“交代”。反中亂港傳媒生安白造，早已劣跡斑斑，發展到連死人都“搞”，可謂無恥到新境界。



對反中亂港勢力而言，連死人尚且要大做文章，“消費”一番，還有什麼賤格的事做不出呢？在前日的中大學生與校長對話會上，有女生指控因參與暴亂被捕，遭到警方“性暴力”，甚至說男生也遭強姦。令人奇怪的是，女生拒絕報警處理，反而企圖強迫中大校長發表譴責“警暴”聲明，尤其她前言不搭後語，“事發地點”、“涉事人物”及所謂性暴的“內容”變來變去，更是啟人疑竇。更不要說此女在社交圈早有“大話精”之盛名，據說受害者不少。她的指控有多少可信度，不言自明。



製造謠言、煽動民情，成本低而效果佳，早已是各地顔色革命的常規武器，曾任美國中情局局長的美國國務卿蓬佩奧曾承認“我們造謠、欺騙、分化，並為此自豪”，可以說是一份自供詞。當然，造謠並非西方人的專利，中國人早就明了謠言的殺傷力，它就像黑色幽靈般穿越時空，殺人於無形。眾口鑠金、積毀銷骨、三人成虎、曾參殺人等等成語典故，無不體現謠言是精確打擊對手的利器，有人說“舌劍”比“刀劍”更鋒利，道理正在此。



中國封建社會每一次的改朝換代，都堪稱一次顔色革命。每次動亂前謠言四起，幾乎是鐵律。司馬遷在《史記》“陳涉世家”中，生動描繪了胸懷異志的陳涉，如何為鼓動同伴造反而製造政治謠言的故事。他事先將“大楚興，陳勝王”寫在絹帛上，塞入魚肚，送到魚市場，再派專人買回此魚，廚師剖魚時出現有關字眼，引來眾人嘖嘖稱奇；接著他安排吳廣等扮狐狸叫，喊出“陳勝王”字眼，製造自己是“天命攸歸”的形象。陳勝堪稱政治謠言的鼻祖，受到無數後人的模仿，元朝紅巾軍起事的“石人一只眼，挑動黃河天下反”就是典型的例子。



社評說，黑色勢力造謠，為暴動提供新燃料，除了向西方取經，也會從老祖宗那裡吸取靈感。只可惜學藝不精，劇本破綻百出，加上演員水平差勁，結果只能是自暴其醜。但無論如何，今時不同往日，香港終究是講法治的，“閣下的每一句話都可能成為呈堂證供”，造謠者必須付出代價！