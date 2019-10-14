胡幼偉：韓拚選舉主打“芒果乾”不能當飯吃

胡幼偉。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假拼選舉一事，前“行政院”發言人、中國文化大學新聞系教授胡幼偉昨日投書媒體表示，不請假，以市長身分談論大政方針也不匹配。請假後民進黨的冷嘲熱諷與猛烈攻擊，是選舉過程中對手必走的過場。他認為，在論述方向上，韓應該抓緊苦民所苦、民生至上的競選初衷。去年九合一大選，“韓流”之所以能席捲全台，基層庶民不想再跟著民進黨，只靠啃“芒果乾”(意旨：民進黨主導的“亡國感”)過苦日子，是最大因素。



胡幼偉強調，韓國瑜接受九二共識，穩定兩岸關係、繁榮台灣經濟的主張是廣大庶民的救生衣。韓國瑜的競選行程就要論述與行動相搭配。到全台各地應該優先探訪苦民，而不是只跟地方仕紳拉關係。在各種可能的競選活動中，應該著重與國民黨各縣市“立委”候選人配合，和各地庶民代表共商繁榮地方經濟的良策。



以下為胡幼偉投書《中時電子報》全文：



韓國瑜如果請假競選“總統”，當然是不得已的選擇。不請假，每天忙於高雄市政，無法和全台庶民互動，要在最後階段衝刺“總統”候選人的聲勢，分身乏術。而且，“總統”規格的政見論述也不同於高雄一市的施政主張，不請假，以市長身分談論全國大政方針，也不匹配。



至於請假後民進黨的冷嘲熱諷與猛烈攻擊，是選舉過程中對手必走的過場，到了這個最後決戰階段，其實不必太過在意。因為，即使不請假，已經決定支持蔡英文的選民也不會因此轉而支持韓國瑜。唯有拿出氣勢，展現翻轉台灣、也進而提升高雄發展的鬥志和決心，才能鞏固既有選票，爭取中間選民的認同。



不過，在宣布請假的同時，韓應該在論述及人事安排上做好準備，這也是對高雄市民的基本尊重。韓應該強調，請假選“總統”，不是“落跑”。因為，高雄是台灣的一部分，台灣好，高雄的發展才不會受到限制。所以，選“總統”，也是在為高雄的發展突破困境。至於代理市長，最有遠見的布局應該是這位代理市長有可能成為韓當選“總統”後，高雄市長補選時的國民黨候選人。如此，代理市長跑行程，也就是在為未來的高雄市長補選暖身。



請假後，韓勢必要全台走透透，展開競選之旅。這段期間內的表現，將是決定能否最後勝出的關鍵作為。



首先，在論述方向上，韓應該抓緊苦民所苦、民生至上的競選初衷。去年九合一大選，“韓流”之所以能席捲全台，基層庶民不想再跟著民進黨，只靠啃“芒果乾”過苦日子，是最大因素。民進黨堅拒九二共識，讓庶民經濟因兩岸關係緊張而嚴重受害，大家莫名其妙陷入局勢緊繃又勒緊褲帶的泥沼中不得脫身。



韓國瑜接受九二共識，穩定兩岸關係、繁榮台灣經濟的主張，便成了廣大庶民的救生衣，不想再看著民進黨吃香喝辣，自己卻將在貧苦逆流中滅頂的庶民，只好用選票揭竿而起，紛紛加入韓家軍大營。如今，民進黨不思拯救庶民經濟，還要大家多吃芒果乾，這正是韓國瑜在請假競選時，必須猛打的民進黨死穴！不要小看“人民有錢”的競選主軸，這才是最能打動廣大人心的關鍵訴求。



把握住這個論述主軸後，所有請假後的競選行程就要論述與行動相搭配。到全台各地，應該優先探訪苦民，而不是只跟地方仕紳拉關係。在各種可能的競選活動中，應該著重與國民黨各縣市“立委”候選人配合，和各地庶民代表共商繁榮地方經濟的良策。



韓國瑜畢竟不是影視明星，他走到各處，之所以人潮聚集，是因為庶民對他的翻轉台灣有所期待，所以，當選“總統”後，他要如何讓每個縣市都能發揮地方特色與優勢，配合中央政策而能繁榮地方經濟，將是他能否獲得各地選民支持的關鍵因素。這方面要講出個道理來，就需要國民黨智庫、各地方黨部、韓競辦、“國政”顧問團，以及韓國瑜本人先做好功課才行。畢竟，翻轉台灣，不能只是一句口號，要說出具體規畫方向才更有說服力。



蔡英文治國無方，去年九合一選舉時，全台多數民眾已有共識。現在韓國瑜要做的，是告訴民眾，韓當“總統”後，國家及地方發展會有如何面貌一新的改變。不喜歡蔡英文是一回事；韓國瑜是否真的值得期待，是另一回事。韓粉或韓家軍對韓當然是百分之百的肯定，中間及年輕選民能否在韓衝刺階段的競選言行中，相信韓已經對於如何做好“總統”，帶領台灣脫貧離苦、轉危為安做好準備，將是韓國瑜在請假競選後的最大挑戰！