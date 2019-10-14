詭異！黎智英次子三餐廳遭淋油　竟拒警查

中環九如坊6－10號林氏大廈地下“野田蟹道”被人淋油漆(大公報) 中評社香港10月14日電／“亂港四人幫”頭目、壹傳媒集團創辦人黎智英勾結外力，煽動暴力，壞事做盡，一向仇口多多。昨晨黎智英次子黎耀恩位於中上環的三間日式餐廳，先後被淋油。最耐人尋味的是，其後餐廳負責人對老板身份及遇襲一事三緘其口，僅匆匆表示不欲追究事件，並迅速關門暫停營業，令警方無從跟進。



大公報報道，昨日上午十時許，位於中環九如坊6－10號林氏大廈地下一間日本壽司刺身蟹店、中環歌賦街29－31地下一間日本料理，以及中環雪廠街22號樂成行地下一間壽司店，墻身均被淋潑藍色及紅色油漆。九如坊餐廳的員工發現後報案，其餘兩間則沒有報警。



根據公司註冊處查册顯示，被淋油餐廳由三間不同公司持有，全部均有黎智英的次子黎耀恩出任公司董事。而翻查資料，黎耀恩一向鐘情投資飲食業，其名下擁有至少十間日式餐廳，且大多位於中上環一帶黃金地段。



在全港餐飲行業營收暴跌三成的情況下，有傳黎家餐廳常有外籍人士出入，已成肥佬黎的賣港秘密基地。早前大公報記者曾以顧客身份，到其部分餐廳查詢。多間餐廳接線店員均異口同聲大拍心口表示，自六月暴亂以來，餐廳從未遭人搗亂，並謂“人系少咗啲啲，但我哋行開高檔路線，老細身份有返咁上下，所以一定唔會有人嚟搞。就算遊行打鬥都唔使早閂嘅，你哋放心訂枱啦。”



昨日記者再到現場查看，只見雪廠街的店鋪仍未開門，位於九如坊及歌賦街兩間餐廳的店員，則對餐廳被淋油一事封口。被問及老板身份時，他們更是三緘其口，面面相覷。路過的街坊則踢爆：“點解唔敢講啫？間鋪系肥佬黎（黎智英）佢哋？嘛，成日見到佢同啲亂港分子，出入打躉食飯啦。依家連鋪頭都唔敢認喺自己？？”



最吊詭的是，警員接報到場，翻查附近天眼調查事件，並將案件列刑事毀壞處理。然而不久後，被連環淋油的三間餐廳，餐廳負責人均表示不欲追究事件，並迅速關門暫停營業，令警方無從跟進，只能將案件改列雜項處理。