聲稱與暴力永不割席的泛暴派，該找數了！

以實施《禁蒙面法》為標誌，香港之亂發生了“質”的變化，和理非市民迅速退潮，仍在瘋狂作亂的只有數百到一千暴徒，但手段更加殘忍，襲擊的對象更加廣泛，“政治包裝”更加簡易，草草地喊一句“光復香港，時代革命”就動手施暴。這些暴徒所為與民主、自由沒有半毛錢的關係，而是一班徹頭徹尾的暴恐分子。



此前，聲稱與暴力“不切割、不分化、不篤灰”的“泛民派”，現在仍不肯與之割席，“泛民派”已淪為“泛暴派”。“泛民”的如意算盤是在11月的區議會選舉中收獲更多選票，如今淪為“泛暴派”，站在了香港市民的對立面，必然逃不過“惡有惡報”的法則，該找數了！



四個月來，“泛暴派”有四大惡行，自毀票倉，令人不齒！



掩護暴徒，助紂為虐



今年六月以來，“泛暴派”多次出現在暴力衝突現場，充當暴徒的“帶路黨”和“保護傘”。



6月12日的遊行結束後，有大批黑衣蒙面人不肯離去，警方於晚上10時40分左右開始清場，公民黨譚文豪、民主黨鄺俊宇、議會陣線區諾軒等反對派議員“精准現身”，橫在警察和蒙面人之間，質問警員“基於什麼標準”去搜可疑者身，雖然警員一再解釋，但他們要求警員先以“議員”稱呼自己，故意拖延時間，掩護暴徒脫身。



七月一日晚上，大批暴徒衝擊立法會大樓，公民黨楊岳橋向他們通報立法會最新情況，民主黨許智峯、“人民力量”陳志全和區諾軒、朱凱廸，與暴徒共進退；而林卓廷早在一周前就將立會大樓平面圖擺上Facebook，以供參考。當晚，立法會會議廳的區徽被塗鴉、基本法被撕毀、“港獨”龍獅旗揮舞、保安室被打砸得一片狼藉。作為立法會議員，就職時曾莊嚴宣誓：“本人就任中華人民共和國香港特別行政區立法會議員，定當擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。”面對如此暴行，不僅不制止，反而為其帶路，何其險惡！



這些“泛暴派”議員包庇暴徒，助紂為虐，知法犯法，違背誓言，罪加一等！



美化暴力，恬不知恥



為了美化暴力，“泛暴派”絞盡腦汁，拋出了許多奇談怪論，令人錯愕！



“7.1”襲擊立法會後，葉建源、陳志全拋出“違法自制論”，稱示威者非常“自制”，占領立法會大樓期間，保護了圖書館以及文物；陳方安生拋出了“別無選擇論”，稱：“要諗下點解年輕人覺得除咗用暴力，系無其他選擇呢？”前公民黨成員曾健超拋出“另類自殺論”，將暴徒砸立法會玻璃幕墻稱為“自殺”，稱“玻璃重要定人命重要？”此後不久，公民黨黨魁梁家傑拋出了“暴力救港論”，稱“暴力有時或是解決問題的方法。”



一時間，“泛暴派”展開了為暴力塗脂抹粉的比賽，沒有最無恥的，只有更無恥的。毛孟靜的“死物論”尤其無恥，她以暴徒“破壞的都是死物”為由，為暴徒破壞公共設施辯解。更有無恥之人附和說，破壞建築物有助“做大裝修”、“刺激經濟增長”，云云。這已到了不顧常識的地步！如果這個“理論”可以成立，市民盡可大膽放心地把“毛婆”家的房子燒掉、家具砸毀，因為這些都是“死物”嘛！毀掉再建，可以“刺激經濟增長”！



幕後策劃，戕害香港



反中亂港勢力一再稱暴亂“沒有大台”、“市民自發”，但再狡猾的狐狸也有露出尾巴的時候。近日，黎智英等撰文“現在不是決戰的時候”，要保存實力。這分明是“收兵令”。



早在今年三、四月份，黎智英、陳方安生、李柱銘、塗謹申等人就竄訪美國，乞見美國政要。李柱銘更是要求美國人把香港“反修例”與中美貿易談判掛鈎，向中國施壓，漢奸嘴臉，暴露無遺！今年6月15日，林鄭宣布暫停修例，“反修例”面臨“無例可反”的尷尬。下一步怎麼辦？黎智英七月初到美國討教，並公然宣稱：“香港的遊行是在為美國而戰。”他回到香港後，示威遊行“遍地開花”，每次遊行都演變為暴力衝突。八月三日晚，旺角街頭，磚塊亂飛，火勢熊熊，而黎智英等人卻與美國國家安全專家在一酒樓“隔岸觀火”。而每到關鍵時刻，黎智英都會召集一班嘍羅聚會，安排下一步行動方案。事實表明，黎智英就是“大台”，不僅是“幕後金主”，還是“總教頭”、“總舵主”。



變化手法，縱暴撐暴



遭受暴徒蹂躪的立法會大樓終於完成修繕。前天，立法會舉行任內最後一年度會期的首次財委會，唯一議程是選出正副主席。朱凱廸、區諾軒、陳志全、範國威、毛孟靜不斷叫囂，聲稱須先解決所謂“警察暴力”，朱凱廸又再次以所謂的“警察性侵”、暴徒“死於非命”等謠言大做文章，高叫口號擾亂議會，企圖癱瘓立會。



日前，“新民主同盟”的範國威聯合部分反對派議員召開記者會，誣蔑警員進入港鐵站內破壞設施然後“嫁禍”示威人士，要求警方交代。此前，24名“泛暴”議員就已生效的《禁蒙面法》集體向高院申請司法覆核許可，“縱暴”嘴臉暴露無遺！



以上事實說明，當暴徒已成“過街老鼠”，“泛暴派”發現無力回天，於是改變策略，變化手法，繼續縱暴撐暴。



“機關算盡，反害了卿卿性命”。縱暴，反被暴力吞噬。這是可以預見的結果。區選臨近，“泛暴派”能得到多少票？毫無疑問，市民一定會用選票給他們當頭棒喝！



（來源：《大公報》 作者：屠海鸣／港區全國政協委員、香港新時代發展智庫主席）