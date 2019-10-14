重磅！中國空軍現役主要機種將集體亮相長春

空軍新聞發言人申進科大校13日在北京召開的新聞發布會上介紹，慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動將於10月17日至21日在吉林長春舉行。 中評社北京10月14日電／慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動將於10月17日至21日在人民空軍的搖籃——吉林長春舉行。殲-20、殲-16、運-20等新型主力戰機，紅-9B、紅-22和紅-6彈炮結合系統等新一代地面防空武器裝備，609、776、305A等新一代預警雷達將集體亮相現場。



屆時，首屆長春航空展也將同步舉行。



空軍新聞發言人申進科大校10月13日在北京召開的新聞發布會上介紹說，這次航空開放活動，以“壯闊70年、奮飛新時代”為主題，將集中展示人民空軍成立70年來特別是黨的十八大以來空軍轉型建設取得的輝煌成就，生動展示實戰空軍、轉型空軍、戰略空軍的新時代風采。



慶祝人民空軍成立70周年航空開放活動，由空軍主辦，吉林省人民政府、長春市人民政府、中國民用航空局、中國航空工業集團有限公司等為支持單位。設1個主題日、4個公眾日，共有空中展示、地面展示和配套活動等三大板塊內容。



空中展示方面，主要安排有飛行/跳傘表演、作戰飛機性能展示、教練機教學展示和空降兵特戰分隊演示等內容。參加表演展示的飛機共有10型35架。空軍八一飛行表演隊、紅鷹飛行表演隊、天之翼飛行表演隊和藍鷹跳傘隊將做精彩的空中表演。空降兵空中突擊分隊將演示反恐營救行動。



地面展示方面，主要遴選了46型71件具有代表性的裝備，成系統展示空中作戰、戰略投送、預警探測、信息支援、防空反導、訓練保障等六類裝備體系。靜態展示的航空裝備包括19型19架飛機，涵蓋了殲擊機、轟炸機、運輸機、預警機、教練機、直升機和無人機，以及空空導彈、航空火箭彈和激光制導炸彈等配套的航空彈藥。



此外，地面展區還將展示紅-9B、紅-22和紅-6彈炮結合系統等新一代地面防空武器裝備，609、776、305A等新一代預警雷達，以及履帶式步兵戰車、全地形車和部分輕武器裝備。

