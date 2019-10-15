“中國外交理論的文化構建”研討會順利舉辦

（中評社 馬延濱攝） 中評社北京10月15日電（記者 馬延濱）2019年10月12日下午2時，由中央財經大學政府管理學院國際政治系主辦的“中國外交理論的文化構建”學術研討會順利舉辦。研討會邀請到了《現代國際關係》期刊主編王文峰研究員、外交學院魏玲教授以及北京外國語大學張志洲教授圍繞著文化構建於中國外交等問題進行主旨演講與討論。



王文峰研究員以文化視域下的美國外交研究為題，首先就美國文化進行了解剖，提出文化是一個相對軟性的概念，可以與不同的概念相結合出現，尤其是當文化與意識形態相結合時，其在政治領域的獨特性進一步凸顯。意識形態是正式的、理論的，文化以非理論的、非正式的，並存在與傳統和民眾之中。然而二者又是高度聯繫的，文化決定意識形態的內涵。美國的意識形態提出表現為美國人特殊的使命感，是美國例外論的體現。進一步認為，美國例外論顯然是美國外交政策的源泉。由此在文化和美國外交之間建立了直接的聯繫。基於上述分析，王文峰研究員引用了王緝思教授的觀點，提出美國有一種簡單劃一的意識形態，強調宗族文化的多元化以及由此派生出的思想的多樣性，但是其根基是相同的，都以自由和個人權利作為凝聚人心的核心，因此，從另一方面來看，美國的意識形態又是高度統一的。美國文化在政治領域通過意識形態的形式表現出來，對美國外交產生影響。

