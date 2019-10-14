仲行：核心商業區年吸納量轉負　10年最差

莫家文稱，因交通方便，越來越多企業從核心商業區遷往新興商業區。 中評社香港10月14日電／本港核心區甲級寫字樓租金高企，仲量聯行香港董事總經理莫家文表示，隨基建越來越方便，近年越來越多企業從核心商業區遷往新興商業區。該行資料顯示，過去1年核心商業區竟然出現負吸納量，中環、灣仔 ／ 銅鑼灣及尖沙咀等傳統核心商業區於過去12個月錄得668，944方呎負吸納量，為2009年以來最差，完全逆轉之前2017年10月至2018年9月期間錄得744，214方呎的淨吸納量情況。



暴力持續拖累 吸納量急跌



香港文匯報報道，事實上，受外圍經濟波動以及本地暴力示威持續等影響的拖累，今年商業區吸納量明顯按年下跌，但核心區跌幅相對非核心區明顯大得多，反映企業不斷遷離核心商業區。當核心區吸納量由正數變負數之際，過去1年非核心商業區（包括港島東、港島南、九龍東、新界及其他九龍非核心商業區）仍錄得209.7萬方呎淨吸納量，為自2010年以來第二高的淨吸納量，最高紀錄為再之前1年2017年10月至2018年9月，當時淨吸納量有259萬方呎。



資料顯示，過去1年核心區的跌幅主要自中環區，竟然錄得590，587方呎負吸納量，與再之前一年的124，944方呎淨吸納量相比完全一天一地。灣仔 ／ 銅鑼灣區亦錄得213，745方呎的負吸納量，而之前一年仍然錄得441，916方呎淨吸納量。尖沙咀跌幅較少，過去1年錄得135，388方呎淨吸納量，按年只跌24%。



據該行統計，過去1年有超過20家公司決定遷離中環，承租的總樓面達420，600方呎；當中包括將於2020年將辦公室由中環遷至港島東中心的證監會（已承租約150，000方呎樓面）。而仲量聯行亦將公司總部由過去灣仔遷到港島東，而新辦公室總樓面約3.5萬方呎，較舊辦公室多5，000方呎。



港島東租平交通完善吸引



莫家文笑指，該行的新辦公室以健康概念為核心設計，加入多項人性化設計，雖然裝修費用較一般高昂，但相對地港島東甲級寫字樓的租金不及中環的一半，而港島東交通基建完善，故仍有不少誘因促使公司考慮遷離核心區。資料顯示，至9月底，港島東平均甲級寫字樓每月呎租55.3元，而中環則為每月呎租125元。



企業遷新興商業區成趨勢



以市場平均水平為參考，承租100，000方呎樓面的租戶，若從中環遷至港島東，每年可節省8，400萬元的租金。而因為遷離核心區而引致的相關租戶組合變化，將有助加快港島東成為核心寫字樓市場之一。



莫家文相信，受全球經濟變化影響，企業將更注重辦公室成本，未來企業遷往新興商業區會繼續成為趨勢。從租金的角度來看，港島東已於今年7月取代尖沙咀，成為本港租金第三高的寫字樓市場。