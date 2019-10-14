人民銳評：為香港鎮痛療傷，就是現在

圖：人民日報 4個多月來，一些極端分子在暴力的路上越走越遠，給香港帶來巨大創傷。



商業蕭條。有人勒索商戶，要求其以比特幣付款，援助暴力示威來“贖罪”，否則就要遭受破壞店鋪等懲罰；剛過去的“十一”黃金周變寒冬周，多個行業生意慘淡，跌幅超六成，大量商鋪關張歇業，甚至面臨不得不裁員的壓力……



法治損毀。暴徒漠視法律，危害公共安全，瘋狂襲警，甚至把攻擊對象轉向市民，非法設置路障截查車輛、擅闖民居、毆打行人，只要有人與示威者觀點不同，哪怕講幾句普通話，就要遭受“私刑”，甚至血濺街頭……



師道不彰。大學校長試圖公開與學生理性對話，卻被激進學生肆意侮辱謾罵，用鐳射筆照射臉部和眼睛，甚至限制人身自由；大學講師因在報紙上發文章建議嚴懲暴力，被激進分子辱罵、威脅、恐嚇，甚至3次推跌，禁錮近5個小時……



難怪有人評價，“香港病了，病得不輕；香港傷了，傷得很重。”激進暴力分子傷害的不僅是公共設施、私人財產、人身安全、社會秩序，更瓦解著一個社會賴以存在的最基本價值和倫理，刺痛著每一個愛護香港、關心香港的人的內心。試想一下，如果今天學生可以攻擊老師，晚輩可以欺負長輩，那麼明天是不是就要兄弟之間拳腳相加，子女可以親手傷害父母？受蒙蔽的眼睛看不到最基本的對錯，被毒害的心靈失去了最基本的是非，激進分子高喊所謂的自由、民主，犯下的卻是損害他人基本權利的累累惡行。



身病好治，心病難醫。暴力亂港行為發展到今天，每一個香港人都應該意識到，激進分子對香港的傷害，不可能像港鐵里被破壞的硬件設施一樣，一夜之間就能修好恢復，第二天還照常營業；亂港分子在人心之間造成的隔閡，不可能像道路上非法設置的路障一樣，一夜之間就能全部移除。倘若任由暴力分子繼續“攬炒”，任由香港繼續“病下去”，最終只能對香港的軟實力造成不可逆的損傷，對香港的未來造成難以挽回的損失，對一代人的內心產生難以撫平的創痛。



向下沉淪還是向上提升，真心關愛香港的人們憂心忡忡。對於今天香港許多年輕人來說，批評政府、走上街頭，甚至辱罵毆打他人是容易的，而冷靜下來直面問題，用理性和智慧促成改變卻是困難的；對普通市民來說，縱容暴力分子、沉默不語、噤若寒蟬是容易的，堅守法治和公義、敢於發聲，對暴力說不卻是困難的。但如今眼見香港“病入膏肓”，我們再不能允許香港順著下坡路一直滑入深淵。是時候拿出勇氣、直面困難，理性溝通，尋找共識、應對挑戰，共同守護我們珍愛的東方之珠。



“既是同舟，在獅子山下，且共濟。拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追。”上世紀70年代，電視劇《獅子山下》講述香港市民的艱辛努力、逆境圖強，感染和激勵了一代代香港人。無論1998年亞洲金融風暴，抑或2003年非典肆虐，還是2008年國際金融危機，香港一路摸爬滾打，在中央和祖國內地的大力支持下，克服種種困難。香港能有今天的成就和國際地位，不是社會運動的口號喊出來的，不是從脫離實際的“民主”“自由”等概念衍生出來的，而是廣大香港同胞用智慧和汗水，發揮“一國兩制”的制度優勢，齊心協力、實實在在奮鬥出來的。繁榮安寧的香港決不能就此斷送，讓我們團結起來，抵禦風浪，戰勝挑戰。



為香港鎮痛療傷，就是現在！​​​​



來源：人民日報