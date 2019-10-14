16日開始請假？韓辦仍不證實

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡。（中評社 張嘉文攝） 何庭歡接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜是否本周就要開始請假，全力拚大選？韓競選辦發言人何庭歡今天表示，因為韓很多市政工作必須趕快完成，在國政、市政上怎麼協調，相信韓做好決定後會對外說明，但就算韓請假，市長該盡的責任、城市的責任還是在他肩上，不會就此把高雄放下。



媒體報道，韓國瑜最快將在16日請假投入大選，展開全台22縣市的產業學習與傾聽土地之旅，有三大主軸，關懷、學習與傾聽，首站將從屏東開始，期望對其選情能帶來翻轉效果。



由於韓國瑜請假將缺席高雄市議會市政總質詢，何庭歡今在國民黨中央黨部受訪時強調，韓國瑜不會忘記高雄市長該盡的責任及該擔的責任，不會就此把高雄市放下。



何庭歡說，縣市首長就算是請假，對於這個城市的責任還是在肩上，但是遇到該請假的時候還是要請假，而不是好像利用行政資源來行選舉之實。韓國瑜不會把高雄市民的權益及高雄市民放在肩上的責任給放掉，會努力做到。



媒體追問韓國瑜請假的確切日期？何庭歡說，韓國瑜現在有很多市政工作要趕快完成，國政跟市政怎麼協調，在韓做好決定後，會趕快跟大家說明，至於在面對市議會質詢的部分，高雄市府有非常多優秀的各部門，針對各項議題也能做出各項回應。