杏仁哥：韓不應困守高雄　拋開包袱放手一搏

韓粉杏仁哥吳育全。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月14日電（記者 蔣繼平）距離大選投票剩下不到3個月，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜即將請假投入競選活動，“韓流五虎將”杏仁哥吳育全表示，拋開市政包袱，韓才可以放手一搏，走入基層往前衝，拿出Guts，並影響游移不決的中間選民。



2018年九合一地方選舉韓流崛起，高雄杏仁茶攤商杏仁哥吳育全，因為從頭到尾堅定挺韓，搭上韓流熱潮爆紅一舉成名，也進駐六合夜市擺攤成為人氣攤商。因挺韓而聲名大噪的鐵粉陳清茂、強強滾、杏仁哥、文山伯和貼紙哥，也被外界稱為“韓流五虎將”。



針對韓國瑜即將請假投入選舉，吳育全表示，韓國瑜不應該再困守高雄，不能老是待在高雄一直被挨打，尤其接下來就是市議會總質詢期間，所有的綠營議員質詢就是要羞辱韓國瑜而已，這樣來想，韓繼續留在議會沒有什麼用，站在民眾的立場，請假拚大選非常合理。



吳育全表示，現在所有政論節目名嘴和媒體的炒作下，無時無刻在抹黑韓國瑜，如果繼續維持周一周五留在高雄拚市政，只要一離開高雄就被拿來講話，陷入無止盡的迴圈，不如就大膽放手去拚，因為高雄市有三個副市長，市政持續運作，其實不會受到影響。



吳育全認為，綠營不敢讓韓國瑜離開高雄，原因只有一個就是“怕輸”；韓國瑜如果真的為了高雄、為了“中華民國”，請假三個月專心去跑選舉，到全台各個縣市展開學習之旅，更加接地氣，要選就是直接投入下去，這樣才是負責任的表現。



吳育全指出，以前韓國瑜選高雄市長是沒有包袱的，但是現在要參選2020卻有了包袱，所以一直都是綁手綁腳，不敢放手一搏，這樣子也會讓許多中間選民相當擔心，或看不到衝勁導致信心動搖，那韓更該一鼓作氣往前衝，深入民間傾聽民意，藉此可以給民眾重拾信心。



吳育全說，距離投票只剩三個月，韓國瑜更應該專心地拚選舉，未來要改革的政見政策，需要有更清楚的論述，彌補這方面的不足，拿出氣魄、決心來衝刺，才能激起民眾站出來投票，更確保這張票不會投給民進黨，跑到最後氣勢衝起來，到時候對手連要回防也來不及。