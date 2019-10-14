賴清德談蔡賴配？李退之：不必朝這方面解讀

賴清德在美國會提及“蔡賴配”？蔡辦低調不回應。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”賴清德15日即將抵達美國北加州參與台僑造勢大會，挺賴的民進黨新潮流台南市議員林宜瑾今天呼籲台南人支持“最強組合蔡賴配”，並指賴明天在美國會有相關談話。但初選賴清德行動辦公室發言人李退之受訪則說，不必朝這個方向解讀。但這是賴初選後，首次的公開演說，有他的代表性，“會自然呈現他在大選中的角色”。



面對挺賴的新潮流大力促成“蔡賴配”，蔡英文連任辦公室發言人、台北市議員阮昭雄則低調對此議題說，“沒有回應”。



林宜瑾參選台南第四選區“立委”，上午在永康競選總部表達“台南人支持蔡賴配的決心”，呼籲賴清德前院長不能缺席，而最佳戰略位置，就是把賴送進“總統府”。



對於林宜僅認為賴清德在美國的首場公開演講應會提及“蔡賴配”，李退之認為，“不必朝這方面解讀”。但他表示，這是賴初選後第一次公開談話，必然有其意義，但就如民進黨主席卓榮泰說的，副手是“總統”職權，因此不必往這方面去解讀。



他也說，這是賴清德初選後第一次談話，也算是對支持者有一個交代，賴這次算是第一線去爭取台僑對民進黨支持，他會自然去呈現大選中的角色。



李退之也說，賴清德赴美主要目的是為民進黨明年大選團結選票、為蔡英文助選，以這樣的情況下為前提，合理來說，賴清德會在談話中談到民進黨的目標、他在選後與蔡英文的關係，以及他在這場“總統”“立委”大選所扮演的角色。



賴清德與民進黨副祕書長林飛帆分進合擊，賴清德以“團結台灣”為主軸，出席15日在舊金山、17日芝加哥、19日華府、20日紐約的蔡英文連任造勢會，鞏固台僑選票。