批歷史課綱載“台獨”史觀　林奕華轟教長

台“教育部長”潘文忠（中）14日在教育文化委員會備詢。（中評社 倪鴻祥攝） 教育文化委員會14日上午開會審查“教育部”及其所屬單位預算案。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月14日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”林奕華今天上午在“立法院”質詢“教育部長”潘文忠時，批評蔡政府將“台灣前途未定論”置入108年度高中課綱引發爭議。她指出，國際法上是怎樣就怎樣，沒有這種說法的，很遺憾學生到今天仍只是學一元的“台獨”史觀”，而非多元歷史觀，林奕華怒問潘“是哪一國的“教育部長”。



對於林奕華的質疑，潘文忠說他是“中華民國”的“教育部長”，他也看過高中歷史課綱的版本，課綱只是提供一種論述，要從整個脈絡來看，才會知道。這只是課程設計，不是單一理論，目的要讓學生了解這議題裡曾經有哪些看法。



“立法院”教育文化委員會今天上午開會審查“教育部”及其所屬單位預算案，以及48個公立大學校院校務基金、醫學院作業基金、高中校務基金及其他教育相關基金預算。



林奕華一開始就連番提問潘文忠，“是哪一國的“教育部長”？高中歷史課綱裡講“台灣前途未定論”清楚嗎？你知現在是哪一個組織在主張“台灣前途未定”？是台灣民政府！



林奕華表示，她今天質詢不是要聽潘文忠說明，她要強調的是她很遺憾，都108年了，高中歷史課綱居然還沒辦法提供學生多元的思維，還是一元的歷史觀，而且這個一元的歷史觀還是“台獨”史觀”，所以她要凸顯這個荒謬。



潘文忠一度表示看過歷史課綱版本遭林奕華反駁，她看了所有的歷史課綱版本，但只有一個版本有正反面的陳述，其他版本都只有一種陳述。

