原住民大老林榮進透露　八成以上原住民挺韓

台中市原住民議員、中國國民黨台中市黨部副主委林榮進。（中評社 林谷隆攝） 台中市議會14日進行專案報告，討論2020燈會、台中空汙等議題。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月14日電（記者 林谷隆）台中市原住民議員、中國國民黨台中市黨部副主委林榮進接受中評社訪問表示，他觀察原住民有8成以上都是支持國民黨2020參選人韓國瑜，因為韓是庶民出身，了解基層需求，能為原住民地區帶來觀光客，也能幫助農特產外銷。林也說，韓要拼黃金交叉，國民黨中央應該要先檢討，如果高層真能全力挺韓，韓支持度一定會慢慢拉升，其次要加強青年族群溝通，爭取一些挺藍青年回流，是韓聲勢看漲的指標。



林榮進，國民黨籍，現任台中市議員、國民黨台中市黨部副主委、國民黨台中市和平區黨部主委、台中市民防總隊山地義勇警察隊隊長，曾任台中縣和平鄉長、台中縣議員、台中市大德國中教務主任、原住民社會發展協會理事長等職，是台中市原住民政治人物的指標人物。



林榮進受訪表示，原住民應該有8、9成以上是支持韓國瑜，因為我們認為韓是庶民出身，比較能了解基層的需求，而且過去韓在北農公司服務，這段時間也成功為高雄帶來觀光客，所以原住民期待韓當選，能夠為原住民地區帶來觀光客，也能夠幫助原住民生產的農特產外銷。



他提到，原住民朋友大約9成就是務農，所以我們支持韓國瑜當選，才能真正幫助原住民朋友改善經濟，所以原住民朋友都是主動表態挺韓，而且很積極在互相串連“非韓不選”，他跟另外一名台中市原住民議員黃仁已經決定，在韓市長正式請假之後，就要組織“原住民挺韓後援會”，正式展開輔選工作。



對於韓國瑜可能在十月中開始請假，展開競選行程，因此遭到民進黨強烈批評？



連任四屆台中市議員的林榮進說，每個人都有自己的立場，韓國瑜不請假就會失去很多拜訪基層的機會，選務工作就會大打折扣，不過市長請假對市政或多或少都會有影響，但是三位高雄市副市長都是非常有經驗，應該可以把代理工作做好，實現韓市長的意志與理念，讓韓無後顧之憂。



林強調，而且韓國瑜擔任高雄市長才九個月，現在也不能這麼早批評好壞，而且韓的政見也已經逐步落實中，既然蔡英文現在天天跑選舉，基於公平原則，是不是也要讓韓國瑜趕快出來拼選舉，這樣才是公平競爭。



韓國瑜競選總部副執行長孫大千受訪表示，韓陣營正進行競選策略調整，請支持者再給韓1個月時間，有信心再1個月就能把落後狀態打平，估計11月中選情就能與蔡英文黃金交叉。



對於韓力拼黃金交叉有何建議？林榮進認為，中國國民黨的中央黨部應該真的要重新檢討，高層要真的團結一致的輔選韓國瑜，否則現在這樣的情況，我們在基層看來是有一點擔憂，因為媒體的報道，已經在抹黑韓國瑜，如果再加上國民黨高層的不團結消息，自然會影響韓選情。



他告訴中評社，只要黨中央重新建討後，改變對外形象全力挺韓，韓國瑜的支持度一定會慢慢拉升，因為我們都會主動幫韓國瑜拉票，因為原住民超韓過8、9成，只要在積極加把勁，韓一定能“黃金交叉”再次掀起韓流炫風。



林榮進建議，接下來韓國瑜應該要加強與青年族群的溝通，提早推出青年政策，讓年輕人不再認為韓國瑜有距離感，只要能多爭取一些挺藍青年回流，就能為韓多拉一張選票，這是極需經營的族群，也是韓聲勢看漲的指標。