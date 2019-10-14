柯P開玩笑吃安非他命　藍議員喊要抓去勒戒

柯文哲在台北市議會備詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前開玩笑稱騎自行車“一日雙塔”體力好是因為吃毒品安非他命，今日遭中國國民黨台北市議員汪志冰要求向社會各界道歉，但柯仍回應，這是開玩笑。讓汪氣得直叫北市警察局長陳家昌等等要求柯文哲驗尿，“有吸毒就抓去勒戒！”讓媒體都笑了出來，而陳則一臉忍著笑，重申會了解前因後果。



柯文哲13日到台中替柯家軍站台拉抬選情，與當地里長閒聊時，談到柯文哲騎自行車“一日雙塔”的創舉時，柯開玩笑稱“體力好是因為吃安非他命”，引起社會關注。



柯文哲14日上午率台北市政府官員赴北市議會進行“台北市重大工程及BOT案最新推動進度”專案報告，項目包括社會住宅與居住正義2.0、大巨蛋案、捷運環狀線南北環段、民生汐止線等，並接受北市議員質詢。



汪志冰在市議會上批評，柯文哲一句玩笑話，成為北市反毒的絆腳石，柯粉十分重視柯市長的每句話，難道是鼓勵他們去吸毒嗎？



對此，柯文哲仍強調，那是私下聊天的玩笑話，他一直被問騎自行車一日雙塔體力那麼好，到底是吃什麼，他就說是吃安，但那個在偷聽就太過分了，關起門來開玩笑的話什麼都有，聽的人也知道他在開玩笑啊，媒體這樣寫太惡劣了。



汪志冰則叫陳嘉昌上備詢台，汪不滿地表示，等等去給柯市長驗尿，有吸毒的話就抓去勒戒！汪一句“驗尿勒戒”，讓現場媒體都忍不住笑了出來，陳嘉昌則一臉忍著笑，重申會了解前因後果，柯市長很支持反毒工作。