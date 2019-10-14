韓國瑜下鄉　曾建華：桃園青農最關心貨出去

桃園新屋盛產稻米，比賽經常拿大獎，冠軍米是新屋的代名詞。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月14日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市新屋區黨部主委曾建華接受中評社訪問表示，新屋向來是稻米生產基地，在地的青年農民及青年創業，最關心的議題，就是貨能不能出去？國民黨2020參選人韓國瑜即將展開“產業學習與傾聽土地之旅”，青農期待的是“2．0版貨出去”，是比現在民進黨執政更具體、更照顧農民，更值得信賴。



曾建華，1985年次，聖約翰科技大學機械工程系畢業，曾任“立委”廖正井服務處秘書、國民黨20全黨代表，34歲的他，2年前接下新屋區黨部、新屋區民眾服務社主委，創下桃園國民黨有史以來最年輕的區主委，他父親曾義郎，曾任村長與鄉民代表。



韓國瑜預計在本週市政會議結束後，16日正式請假投入選戰，韓競辦證實韓國瑜要展開全台“產業學習與傾聽土地之旅”，新屋在地黨工的曾建華，提出他的建言。



曾建華告訴中評社，在地的青年農民及青年創業，最關心的議題，還是貨能不能出去？要知道，這裡的年輕人，都很有才華、能力也非常好，面臨最大的問題是通路。



他常講“東西好、品質好、賣不出去，還是一場空”，新屋就有在地青農民，投入六、七十甲農地，種植有機米，品質也不錯，但是會碰到銷售、市場的問題，過去曾經找過電商幫忙，也投資一筆錢下去，卻沒有看到該有的成果，銷售效果不很理想，變成青農要靠自己找關係，才要把好米賣出去。



曾建華說，農會當然可以提供銷售平台，但是大家都種植稻米，也不可能完全靠農會來銷售，現在韓國瑜要展開“產業學習與傾聽土地之旅”，值得喝采，要爭取年輕選票，爭取青年農民的認同，“2．0版貨出去”就很重要，國民黨要告訴我們青年農民，要給青農怎樣認同？怎樣信賴國民黨？至少要有一套實際作法，不是停留在口號式的宣傳。



桃園沿海向來綠大於藍，新屋當然也不例外，民進黨為了拼連任，積極拉攏農民，曾建華坦言，執政者畢竟掌握行政資源，有絕對優勢，可以透過補貼或優惠政策，名義是照顧農民，實際就是綁樁，尤其農機補貼，更是大搶農民選票。



曾建華認為，韓國瑜要替國民黨贏回政權，除了下鄉跟青年農民座談，瞭解真實需求，重點是提出怎樣的政策，可以超越或贏過民進黨，又能兼顧農業的永續發展，不是貪圖眼前的“補貼”、“撒幣”等炒短線作法，好比提出銷售平台怎樣建立，找到更好結盟，臺灣的優質好的東西，怎樣銷到全世界。



曾建華認為，如果兩岸關係短時間無法解凍，國民黨要拼重返執政，也要努力積極開發穆斯林市場，這不是抄民進黨“新南向”政策，而是韓國瑜陣營，要拿出政策與能力，證明自己有辦法開拓大陸以外的各種市場，才能贏得中間選民的心，把票投給國民黨。