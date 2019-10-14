韓國瑜將請假拚選舉　高雄綠議員火力全開

高雄市議會民進黨團14日召開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市議會民進黨團14日召開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月14日電（記者 蔣繼平）距離大選投票剩下不到3個月，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假議題成為熱門話題，高雄市議會藍綠黨團今天也為此展開政治攻防，民進黨團質問何時請假，國民黨團抨擊每天炒這個議題是政治操作。高雄市政府則表示，無論請假與否，市長對市政成敗概括承受。



民進黨高雄市議員簡煥宗、李伯毅、高閔琳、陳致中、邱俊憲、何權峰、黃文志等人14日上午在高雄市議會民進黨團召開記者會，現場擺放韓國瑜的人型立牌，質疑韓國瑜雖然在法律上可以請假，但是有辦法向市民、誠信、良知請假嗎？



對此，國民黨高雄市議會黨團也發聲明反擊，韓國瑜到底要不要請假，自然會在適當時機對外公佈，不容民進黨操心，民進黨現在那麼急著知道，是怕會影響“總統”選情和選戰佈局嗎？總召曾俊傑反批，民進黨議員每天吵這個議題，是把市長請假的合法性問題拿來進行政治操作，意圖混淆是非。



關於韓國瑜市長請假問題，高雄市政府表示，如果韓國瑜需要請假，會依程序向市議會和“行政院”說明，但無論請假與否，市長對市政成敗概括承受，市府團隊也會如期如質執行既定的市政規劃，不會有任何耽擱，請市議員不用擔心，此外，如果市長請假也是無薪假，原本就不會支領特別費。