吳敦義：蔡英文帶給民眾很濃重的亡國感

吳敦義今天出席全球華人牧師藝術節活動。（中評社） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）針對蔡英文稱亡國說其實是國民黨炒作出來的，這是一個不好的現象，是一個政治的炒作。中國國民黨主席吳敦義今日對此表示，“對不起喔！”所謂亡國感是因為民進黨現在執政，不管是明獨或暗獨，都會以獨引統，且可能引來武統，所以蔡才是會帶給民眾很濃重的亡國感，是這樣的由來。



吳敦義今天出席全球華人牧師藝術節活動時，接受媒體訪問做出以上表述。



吳敦義說，只要主張獨立，不管是明或暗，只會讓台灣在國際環境上愈來愈不好，兩岸對峙會愈來愈僵持。像國民黨執政時，是以一中各表的九二共識為基礎，維持一中各表就不會產生兩岸重大衝突，所有才有ECFA，才有邦交國穩定，且給免簽的國家增加非常多。



吳敦義舉例，馬英九時期，幾乎所有邦交國都沒有動，只差一個甘比亞，因甘國要求三千萬美金援助，“我方”希望甘國目的要正當，過程要合法，實行要有效，說明金援用處。但甘比亞不願意這樣處理，因此和我們斷交，而斷交後，大陸也沒馬上跟甘比亞建交，這就是當時一中各表的九二共識，維持了兩岸和平穩定發展。



吳敦義強調，蔡英文過去做陸委會主委時也講九二共識，只不過邏輯是錯了，講成各自表述一個中國，其實是一個中國各自表述，各自表述是過程，一個中國是結局。而蔡不管是明獨或暗獨都一樣，因為以獨會引統，且可能引來武統，所以蔡才是會帶給人民很濃重的亡國感。