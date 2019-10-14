加速整合　蔡英文會見基督教長老教會

蔡英文今天會見台灣基督長老教會總會教會與社會委員會。（照片：“總統府”提供） 中評社台北10月14日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天會見“台灣基督長老教會總會教會與社會委員會”成員，除肯定基督長老教會用正面的力量長期支撐起台灣社會，並表示，她每一天要求自己要帶給社會正面的力量、守護主權，以及前人辛苦爭取來的民主跟自由。展望未來，她會跟大家一起繼續走在追求公義的這條道路上，一起為台灣繼續努力。



蔡英文力挺同婚，但長老教會多反對同婚，甚至傳出教會決議2020只挺反同參選人。此外，少數尚未被民進黨整合的喜樂島聯盟也是以長老教會為主體，蔡英文最近積極拜會長老教會，頗有滅火、說明的意味。



蔡英文致詞時也強調，她剛拜會過北台灣最有歷史的“淡水長老教會”，以及嘉義的“西門長老教會”。



蔡英文說，在教會的空間裡她深刻感受到，基督長老教會用正面的力量長期支撐起台灣社會。許多牧師、傳道人不只是傳福音，也推動醫療、教育等社會事業，更一起促進了台灣的民主化。實踐公義，實踐對台灣這片土地的愛，這就是長老教會讓她最欽佩的地方。



她指出，她每一天都要求自己要帶給社會正面的力量、要守護主權，以及前人辛苦爭取來的民主跟自由。所以，面對國際社會，她堅定表達2300萬人民反對“一國兩制”的共識，也連結理念相近的國家一起來捍衛我們的宗教自由。



她表示，面對台灣內部，她則是把握時間實踐轉型正義的承諾，讓過去受難的民主前輩能夠得到徹底的平反，確保政府不會再度犯錯。



她認為，打造一個自主、而且公義的國家，確保下一代擁有選擇的機會，就是在呼應台灣基督長老教會“焚而不燬”的精神。



蔡英文說，今天在現場有來自台灣各地的牧師、長老和執事，她注意到也有來自原住民族各族的牧師，相信我們不分族群，都有共同的目標，就是讓台灣更好。

