蔡英文論文影本列機密30年？陳學聖不敢看

藍委陳學聖。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月14日電（記者 倪鴻祥）蔡英文的博士論文近月來引發各界爭議，中國國民黨“立委”陳學聖今天上午在“立法院”質疑當年聘用蔡的政治大學為何不敢公開蔡的論文影本？還列機密保存30年、直到2049年12月31日才解禁？政大校長郭明政表示為保護蔡個人隱私，但願意讓陳一人到政大觀看；但陳學聖表示，就是怕玩花樣所以才不去，希望對外公開。



“立法院”教育文化委員會上午開會審查“教育部”及其所屬單位預算案，以及48公立大學校院校務基金，以及全台醫學院作業基金、高中校務基金及其他教育相關基金預算。大學、高中校長、醫學院長加起來約70多位，其中台灣大學校長管中閔也出席。



陳學聖表示，政治大學雖然願意讓他一個人去看當年聘用蔡英文到政大任教的相關資料與論文影本，不准帶人、不准錄影、拍照，但有人提醒他，他一個人去，萬一有老花眼、看不清楚、又不能拍、不能碰、萬一那是一個“陷阱”，做了一個錯誤的背書要怎麼辦？



他指出，到目前為止他不敢前往政大，但蔡英文的“論文門”，請問在座絕大多數留學海外的大學校長們，有誰相信是真的？



他說，前陸委會主委賴幸媛與蔡英文在英國求學期間在一起住宿，正好是蔡通過論文但還沒口試期間，但賴拿到英國博士學位，在所有相關資訊上都可取得論文相關資料，為何獨獨蔡英文的找不到？如果大家無法到英國確認，最起碼蔡當年到政大應聘時提出的資料，政大都保存者，他去要求政大提供相關資料，為何政大要“教育部”審酌個人資料保護法及資訊公開等規定？



陳學聖點名政大校長郭明政上台答詢，還說剛剛郭也沒舉手相信蔡的論文是真的，引發台下笑場。



郭明政表示，確實看過蔡英文畢業證書及相關資料的影本，目前學校保管這些資料，蔡對政大而言，就是曾任政大的教師，政大教師700多位一視同仁；“教育部長”潘文忠在旁強調“我們都安排好了”，只要陳學聖去政大，“教育部”也會派專人陪同。

