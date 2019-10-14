“一邊一國黨”批綠執政　扁系盯上新潮流

“一邊一國行動黨”召集人楊其文。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月14日（記者 李其樺）以陳水扁為精神領袖的“一邊一國行動黨”今天推出台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市和屏東縣等6名區域“立委”參選人，其中有3個選區和民進黨新潮流現任“立委”對決，挑戰吳思瑤、鍾佳濱和何欣純，受到矚目。



對於是否刻意鎖定與新潮流“直球對決”？“一邊一國行動黨”召集人楊其文表示，民進黨沒有把台灣弄好，這4年的表現讓人民失望，執政黨過去的所作所為讓民眾不放心，違背民進黨的創黨精神。我們是為了要拯救台灣、為了台灣的未來才出來打拼。



至於是否有機會勝選？楊志文說，過去民進黨執政不力跑掉很多票，這些對大環境不滿意的民眾票源有可能會跑到“一邊一國黨”。



至於後續是否會在其他地方提出區域“立委”人選？楊其文表示，黨內接受各方推薦的人選很多，區域“立委”至少會提10個以上，另外也會推出不分區“立委”，目前已有3到5名人選。



對於這次推出首波區域“立委”參選人條件，楊其文表示，他們的人選有兩個條件，第一，由各地方鄉親推薦，第二，經過黨內審查、面談，參選人具備為了台灣努力的信念和高昂的戰鬥勇氣。



“一邊一國行動黨”這次推出的6位參選人，分別是在台北市第一選區（北投、士林）推台北市長柯文哲前競選辦公室主任蕭亞潭，與民進黨現任“立委”吳思瑤、國民黨台北市議員汪志冰和無黨籍前台北市議員李婉鈺一拚高下。



新北市第九選區（中和、永和）推派長期從事社會運動的楊智淵，該選區另有國民黨現任“立委”林德福、民進黨黨主席卓榮泰特助蔡沐霖參選。



桃園市第五選區（平埔、龍潭）推派台灣建國黨主席黃國華參選，該選區其他參選人包括，國民黨現任“立委”呂玉玲、民進黨不分區“立委”蔣絜安、“國會政黨聯盟”張誠。



台中市第七選區（太平、大里）派出曾參選台中大里區金城里長的林培基，迎戰民進黨現任“立委”何欣純、國民黨參選“立委”的莊子富。



台南市第四選區（新市、永康）推派前“總統”陳水扁前台南競選辦公室文宣部主任林志文，挑戰民進黨台南市議員林宜瑾、國民黨台南市議員林燕祝、無黨籍的蔡明峰、“國會政黨聯盟”的溫米樂。



屏東縣第一選區（內埔鄉、瑪家鄉）推派現任無黨籍議員潘偉龍，出戰民進黨現任“立委”鍾佳濱、代表國民黨參選的前高雄市社會局長葉壽山、屏東縣議員蔣月惠和民進黨籍“立法院長”蘇嘉全的妻子洪恆珠。