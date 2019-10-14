“和平之泉”讓敘庫爾德守衛惴惴不安

中評社北京10月14日電／自上周美國白宮宣布不干涉土耳其在敘北部的軍事行動後，土耳其9日對美國支持的敘北部庫爾德武裝發起名為“和平之泉”的軍事打擊，雙方戰事仍在持續，未見減弱跡象。美國國防部長埃斯珀13日確認，敘北部的1000名美軍將被轉移至敘南部地區。庫爾德武裝“敘利亞民主軍”總司令科巴尼控訴美國政府出賣了他們。據英國《星期日泰晤士報》12日報道，看守關押“伊斯蘭國”（IS）武裝分子監獄的庫爾德武裝士兵正日益絕望，因為其家人還生活在被土耳其攻擊的城鎮裡。而IS囚犯心裡卻由此看到了希望，他們製造破壞、暴動等事端，甚至有數百人趁機越獄，逃之夭夭。美國前國防部長馬蒂斯12日警告稱，如果美國繼續不管不顧，IS勢力恐將卷土重來。



“他們就像7萬顆手榴彈”



據卡塔爾“半島電視台”13日報道，土耳其軍隊當天在戰機和坦克的掩護下繼續向敘利亞北部腹地挺進，截至當天下午，土軍已推進至敘利亞境內縱深12公里處，在拉斯艾因地區一帶遭到庫爾德武裝的拼死抵抗。土耳其軍隊採取空襲和炮擊的方式，打死多名庫爾德武裝分子。報道說，發生戰鬥的艾因·伊薩難民營附近，還關押著1000多名IS武裝人員家屬，其中已有750人成功逃跑。



中東媒體透露，敘利亞東北部庫爾德武裝控制區目前約有30處IS武裝分子羈押營地，共有約1.2萬在押人員，其中包括2000多名來自敘利亞以外國家的作戰人員，而看守人員僅有400人。庫爾德人還控制著關押7萬名IS囚犯家屬的拘留營。“他們就像7萬顆手榴彈”，一名監獄守衛人員說。當初，以庫爾德人為主體的“敘利亞民主軍”在美軍等軍隊支持下，擊潰了盤踞在敘利亞的IS武裝，俘獲大批IS武裝人員及其家屬。現在，“敘利亞民主軍”早已“自顧不暇”，更遑論看管IS囚犯。



保護監獄不再是首要任務



英國《衛報》報道稱，一名“敘利亞民主軍”的高級將領12日在新聞發布會上表示：“保護這些監獄的安危不再是我們的首要任務。如果土耳其軍隊持續襲擊，保衛我們的國土將成為首要任務。”庫爾德武裝表示，他們可能會把監獄守衛撤出，轉移到邊境去與土耳其軍隊作戰。

