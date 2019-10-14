伊朗油輪紅海遇襲，沙特否認實施襲擊

中評社北京10月14日電／沙特外交大臣阿德爾·朱拜爾13日在回答記者提問時表示，沙特與日前伊朗油輪在紅海遇襲事件無關。



此前有報道稱，沙特阿美石油公司設施9月遭無人機襲擊，沙特認為伊朗是幕後黑手，因此對伊朗油輪實施了報復性攻擊。朱拜爾回應稱，沙特確實認為伊朗襲擊了自己的石油設施，但並不會對伊朗實施類似攻擊。朱拜爾還說，沙特方面仍在繼續調查無人機攻擊事件，無人機具體發射地點尚未明確。



11日，一艘伊朗油輪在紅海遇襲，事發地點距離沙特吉達港約96公里，有媒體暗示是沙特方面發射的導彈擊中了該油輪。遇襲油輪所屬公司隨後表示油輪確實遭到損壞，但否認被沙特導彈擊中。伊朗政府發言人稱伊方將對此作出“適當回應”，但首先要調查清楚誰是襲擊事件幕後主使。同一天，美國五角大樓宣布向沙特增兵，作為對伊朗襲擊沙特油田的回應。



沙特國防部12日發表聲明稱，沙特國王薩勒曼已經批准接受美國向沙特增派人員和武器裝備，其中包括3000名美軍士兵、兩個戰機編隊，以及兩套“愛國者”防空系統和一套“薩德”反導系統。這是7月以來美國第三次向沙特增兵，也是規模最大的一次。美國國務院官員表示，美國向沙特增派人員和設備是“防禦性質”的，旨在幫助沙特“自衛”。美國總統特朗普表示，駐沙特美軍費用由沙特承擔。



來源：環球時報