擔心遇槍擊？加拿大總理特魯多穿防彈衣參加活動

中評社北京10月14日電／加拿大議會選舉競選活動正在進行中，為了再次贏得大選，加拿大總理特魯多頻頻現身競選活動現場拉票。日前，特魯多被拍到穿著防彈背心現身競選集會，引發熱議。



在當地時間12日舉行的競選活動中，路透社記者拍下了特魯多在加拿大安大略省大多倫多地區密西沙加市參加競選活動的照片，可以看出特魯多的襯衫下穿著防彈背心。加拿大廣播公司（CBC）稱，特魯多在出席競選活動時，收到了安全威脅，因此特意穿上防彈背心。



據報道，當天集會現場有2000多名支持者，特魯多比預定時間晚了90分鐘出席，原定由特魯多妻子介紹出場，這一環節也被臨時取消。特魯多出現時，多名武裝人在其周圍嚴陣以待。



對此，特魯多在13日的記者會上未透露更多細節，他表示，最關心的是自己家人以及當時在場民眾的安全，會繼續參加競選活動。



路透社指出，美國自1865年以來有4名總統遇刺，而加拿大幾乎沒發生過重大政治暴力事件。如此嚴密的安保舉措，在加拿大近年政治史上幾乎“前所未有”的。



CBC報道稱，此前有消息人士透露，加拿大皇家騎警每天都在搜集針對政治領袖的威脅報告，他們極其擔心這可能會演變為現實中的暴力。



聽到特魯多在競選活動中穿防彈背心的消息，加拿大的政治人士表示擔心。加拿大保守黨領袖安德魯⋅希爾（Andrew Scheer）說，這讓他非常沮喪，針對政治領導人的暴力威脅令他感到擔憂。新民主黨領袖賈格米特⋅辛格（agmeet Singh）認為，無論是特魯多還是其他人，都不應該面臨暴力威脅。



近幾個月來，加拿大發生多起槍擊事件。特魯多此前表示，若他隸屬的自由黨在10月大選中獲得連任，將制定更嚴格的槍支管制措施。



來源：海外網