國家電網發布《泛在電力物聯網白皮書2019》

中評社北京10月14日電／2019年10月14日，國家電網有限公司在京召開發布會，發布《泛在電力物聯網白皮書2019》。



國家電網互聯網部副主任汪峰介紹說：“ 泛在電力物聯網，就是圍繞電力系統各環節，充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各個環節萬物互聯、人機交互，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統。”



泛在電力物聯網的建設目標是，充分應用“大雲物移智鏈”等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各個環節萬物互聯、人機交互，實現“數據一個源、電網一張圖、業務一條線”，廣泛連接內外部、上下游資源和需求，打造能源互聯網生態圈，適應社會形態，打造行業生態，培育新興業態。



汪峰介紹，泛在電力物聯網的建設分為兩個階段。第一個階段，到2021年初步建成泛在電力物聯網。第二個階段，到2024年建成泛在電力物聯網。今年重點圍繞著力構建能源生態、迭代打造企業中台、協同推進智慧物聯、同步推進管理優化4條主線，明確了57項建設任務和25項綜合示範。



關於泛在能源物聯網的應用，汪峰提到，按照“平台＋生態”的思路，建設泛在電力物聯網，將實現對能源互聯網生態體系的“引流＋賦能”。以分布式光伏服務、綜合能效服務、電動汽車服務、能源電商服務、數據商業化服務、線上產業鏈金融、電工裝備服務等七個方面子生態的建設為重點，泛在電力物聯網將更好地服務政府部門、能源供應者、能源消費者，促進全環節、全要素供需對接和資源優化配置，拉動產業聚合成長，帶動產業鏈上下游共同發展，構建互利共贏能源新生態。



“綜合能源服務是泛在電力物聯網建設的重要內容之一，在國網天津綜合能源服務中心，可以清楚了解到219戶企業綜合能源項目運行數據實時監測，現場優化策略與下達調控指令，推動能源低碳轉型，提升能源綜合利用效率，服務電力客戶降低用能成本。”10月12日，國網天津綜合能源服務中心王嘉庚正在為電力客戶介紹綜合能源服務業務。

