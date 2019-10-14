王毅談習近平主席赴印度和尼泊爾訪問行程

中評社北京10月14日電／2019年10月11日至13日，國家主席習近平應邀赴印度出席中印領導人第二次非正式會晤、對尼泊爾進行國事訪問。行程結束之際，國務委員兼外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。



王毅說，國內剛剛隆重慶祝新中國成立70周年，習近平主席又踏上新的外交征程，到訪南亞、經略周邊、運籌全局。三天兩夜時間裡，習近平主席不辭辛勞出席多場活動，既有隆重熱烈的國事活動，也有不拘形式的深度晤談。習近平主席從歷史角度審視、從戰略高度引領、從現實層面規劃中國與兩國關係的長期發展。兩國高度重視，給予習近平主席隆重熱烈歡迎，當地民眾傾城出動，載歌載舞。訪問內涵豐富、成果豐碩，為中國同印度、尼泊爾關係注入了新動力，為南亞睦鄰友好搭建了新平台，為區域務實合作開辟了新前景。國內外輿論高度關注，普遍認為這是一次具有重要歷史性意義的訪問。



一、增進中印戰略互信，開拓共處共贏之道



王毅說，高層戰略引領是中印關係健康穩定發展不可替代的重要保障。去年4月，習近平主席同印度總理莫迪在武漢成功會晤，引領兩國關係步入健康發展的新階段。莫迪總理盛情邀請習近平主席赴印出席中印領導人第二次非正式會晤，精心挑選金奈這座歷史文化名城作為會晤地點並親自部署安排，習近平主席如約而至。從長江之畔到印度洋邊，從武漢會晤到金奈論道，兩國領導人閑庭信步、縱論天下，為中印關係發展把舵定向。



加強了深層次戰略溝通。此行習近平主席同莫迪總理進行了長時間深入交流，談及中印並肩爭取民族獨立和解放的經歷，說起共同倡導和平共處五項原則的創舉，講到攜手實現“中國夢”、“印度夢”的宏願。習近平主席強調，當今世界處於百年未有之大變局。中印作為兩個人口大國、兩個最大發展中國家和新興經濟體代表，均處於國家發展和民族復興的關鍵時期，合作潛力巨大、空間廣闊。兩國關係超越雙邊範疇，具有重要和深遠戰略意義。中印應該作和諧相處的好鄰居、攜手前行的好夥伴。實現中印“龍象共舞”是雙方唯一正確選擇，最符合兩國和兩國人民的根本利益，最符合世界的持久和平與繁榮。雙方要就重大問題及時溝通，尊重彼此核心利益，逐步尋求理解，不斷化解分歧。中方希望自己發展得好，也希望印度發展得好。莫迪總理高度讚賞習近平主席的遠見卓識，表示進入21世紀，世界和平和人類進步離不開印中合作，兩國不僅要面對歷史，更要超越過去，開辟未來。雙方應照顧彼此重大關切，有效管控和處理分歧，不讓分歧成為爭端，發展更為緊密的夥伴關係，開啟印中關係的新時代。