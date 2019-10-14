為管中閔抱不平　陳學聖：像尊菩薩噤語

藍委陳學聖。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月14日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”陳學聖今天在“立法院”，對遭到民進黨蔡政府上下“卡管”一年多的台灣大學校長管中閔抱不平說，當年意氣風發的“管爺”，今天好像是一尊菩薩而且都噤語，好奇怪，這是什麼樣的校園？大家喊的“芒果乾”（“亡國感”），現在變成“戒嚴乾”，希望下次再看到“管爺”能意氣風發，各校校長能守住超然的角色，回學校去堅持言論自由、堅持公開透明的社會。



“立法院”教育文化委員會上午開會審查“教育部”及其所屬單位預算案，以及48個公立大學校院校務基金，以及全台醫學院作業基金、高中校務基金及其他教育相關基金預算。大學、高中校長、醫學院長加起來約70多位，其中台灣大學校長管中閔也出席。不過只有國民黨“立委”柯志恩讓管上台答詢，高金素梅與陳學聖在所剩時間提到管中閔，但都沒讓管上台詢答，至於民進黨“立委”沒人理會管。



陳學聖先對近月來各界爭議的蔡英文博士論文問題提出質疑，後來引用作家“楊渡”曾經寫到“管中閔效應”內容，他還要“管爺”不用上台答詢。



陳學聖表示，“一個大學教授，“中央研究院”院士，選上台大校長，還可以被政府這樣翻過來查個遍，“教育部”、“財政部”、“調查局”、公懲會、“監察院”等等，全面動員，就是這樣子。你想想，怕不怕？”



他指出“有哪個公務員，可以把二、三十年的收入、交稅、帳單，甚至稿費，全部清查一遍？”



他說，過去學術圈裡，“大家過去有不滿，都習慣大聲說。罵國民黨，罵民進黨都有。現在，罵國民黨的，可以大聲說；罵民進黨，只敢小聲說，或者不說。因為你不知道誰會出賣你，把你整死。而整人的方式，看到管中閔，都怕到了。”

