歐美同學會在倫敦舉辦論壇探討中英合作

中評社北京10月14日電／歐美同學會（中國留學人員聯誼會）11日在倫敦英國皇家學會舉辦第17屆“21世紀中國”論壇，與會中英兩國代表就中英合作展開交流和探討。



全國人大常委會副委員長、歐美同學會會長陳竺表示，中英兩國在政治、經濟、教育等領域合作時間長、成果多，面對當前複雜的國際形勢，中英應繼續攜手抓住機遇應對挑戰，進一步發揮各自優勢，實現雙贏。



中國駐英國大使劉曉明在致辭中說，中英在科技、創新、金融等方面互補優勢明顯，有望形成“1＋1大於2”的效果。雙方可進一步加強優勢互補，擴大對金融科技企業支持和引導，引領建立有利於金融科技發展的國際新規則，為全球數字經濟特別是發展中國家數字普惠金融提出創新解決方案。



英國皇家學會副會長理查德·卡特洛說，越來越多中國學者在出國留學、工作或從事研究後選擇回到中國發展，帶回他們在海外獲得的經驗和資源，這一過程促進了中外在專業領域的交流和相互理解，對中國乃至世界科學界都至關重要。



英國上議院議員麥克·貝茨說，他在中國遇到許多令他印象深刻的優秀年輕人，讓他對中國的教育質量充滿信心。目前中國大學在全球高校中排名上升勢頭迅猛，越來越多英國學生選擇去中國留學。為此他樂觀預言：“英國未來也會有一個‘中國同學會’。”



本屆論壇以“中英科技與金融合作”為主題，設置了金融經濟大格局、科技教育推動世界和平發展、中英青年對話等三個分論壇，共有大約200名代表參加。



來源：新華社