海關總署：前三季度外貿進出口總值同比增長2.8%

中評社北京10月14日電／今天上午，國務院新聞辦舉行新聞發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文介紹2019年前三季度進出口情況，並答記者問。據海關統計，今年前三季度我國外貿進出口總值22.91萬億元人民幣，比去年同期增長2.8%。其中，出口12.48萬億元，增長5.2%；進口10.43萬億元，下降0.1%；貿易順差2.05萬億元，擴大44.2%。9月當月，進出口總值2.78萬億元人民幣，下降3.3%。其中，出口1.53萬億元，下降0.7%；進口1.25萬億元，下降6.2%。



李魁文表示，前三季度，我國外貿運行呈現了總體平穩，穩中提質的態勢，具體有六個方面特點：



從貿易方式看，一般貿易主導作用更加顯著。前三季度，我國一般貿易進出口13.64萬億元，增長4.8%，占我國外貿總值的59.5%，比去年同期提升1.1個百分點。其中，出口7.3萬億元，增長8.7%；進口6.34萬億元，增長0.7%。



從貿易國別看，市場開拓效果進一步提升。前三季度，我國對前兩大貿易夥伴歐盟、東盟分別進出口3.57萬億元、3.14萬億元，分別增長8.6%和11.5%，分別占我國外貿總值的15.6%和13.7%。同期，中美貿易總值2.75萬億元，下降10.3%；中日貿易總值1.58萬億元，增長0.1%。此外，對“一帶一路”沿線國家合計進出口6.65萬億元，增長9.5%，高出全國外貿整體增速6.7個百分點，占我國外貿總值的29%。



從企業性質看，民營企業外貿活力不斷增強。前三季度，民營企業進出口9.69萬億元，增長10.4%，占我國外貿總值的42.3%，比去年同期提升2.9個百分點。其中，出口6.4萬億元，增長13%，占出口總值的51.3%；進口3.29萬億元，增長5.9%，占進口總值的31.5%。同期，外商投資企業進出口9.22萬億元，下降2.9%，占我國外貿總值的40.2%。國有企業進出口3.93萬億元，下降0.7%。

