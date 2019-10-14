法國巴黎舉辦“中國發展與中法關係高端論壇”

中評社北京10月14日電／11日，中國駐法國大使館與法國橋智庫在法國巴黎聯合舉辦“中國發展與中法關係高端論壇”，來自中法兩國政界、商界、高校、智庫等100餘名來賓就“一帶一路”倡議合作、維護多邊主義、經貿互利共贏、綠色可持續發展等議題進行了研討。



中國駐法國大使盧沙野在致辭中表示，55年來，中法關係在世界上樹立起東西方和諧相處、大國間互利共贏的典範，為世界的和平與穩定、人類的發展與進步作出了重要貢獻。中國願同法國一道堅定維護多邊主義，繼續加強在氣候變化、核不擴散、可持續發展等領域的溝通協調，在聯合國等多邊框架內開展更多合作，不斷完善全球治理，維護全人類共同利益。



法國前外交部長韋德里納在發言中表示，法中關係有著歷史和現實的意義，也處在不斷發展變化之中。當前，多邊主義遇到的挑戰正是法中合作的機會。他認為，法中兩國在環保和氣候變化問題上應進一步深化合作。



法國前外交部秘書長、前駐華大使顧山表示，當今全球深刻互動，我們需要互利共贏的夥伴。習近平主席提出的“一帶一路”倡議為世界發展作出重要貢獻。歐洲希望讓自己的“歐亞互聯互通計劃”同中國的“一帶一路”倡議對接。在多邊主義方面，法中合作有充足理由走在西方與中國合作的前列。



來源：人民網