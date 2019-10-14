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橄欖球世界杯：日本贏蘇格蘭首進世界八強
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2019-10-14 14:35:14
中評社北京10月14日電／據《朝日新聞》網站報道，2019橄欖球世界杯9月20日在日本開幕。本月13日，首輪A組最後一場比賽舉行，日本戰勝蘇格蘭，世界排名上升至第七位。
2019橄欖球世界杯開幕時，日本隊的世界排名為第十。在9月20日的開幕賽上，日本戰勝俄羅斯，上升至第九位；9月28日再度戰勝愛爾蘭，首次進入世界前八。
本月20日，日本還將迎來與南非的比賽。目前，南非的世界排名為第五位。
來源：人民網
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