法國巴黎舉辦三亞招商洽談會和城市推介會

中評社北京10月14日電／ 11日，三亞市在法國巴黎分別舉行了三亞招商洽談會和城市推介會。三亞市委副書記、市長阿東，中國駐法國大使館文化公參李少平、法國國民議會議員弗雷德里克·巴爾比耶（Frédéric Barbier）及國際知名企業、旅行商、媒體等各界代表近80人出席活動。



招商洽談會上，阿東與歐洲旅遊委員會執行董事米格爾·加萊戈（Miguel Gallego）、歐洲新聞台董事會成員卡羅琳·吉布森（Carolyn Gibson）等進行洽談，雙方就在三亞舉辦“歐盟—中國旅遊領導者論壇”事宜達成了初步合作意向，並簽訂合作備忘錄；與恩播思（CNBC）電視台高級副總裁麥克斯·拉文（Max Raven）深入探討了在冬季達沃斯論壇期間舉辦三亞投資推介會相關事宜；與法國蘇伊士集團戰略和業務發展副總裁利奧奈爾·魯弗（Lyonel Rouve）、固廢處理及基建總經理維爾日妮·泰弗內（Virginie Thevenet）等進行會談，雙方著重討論了三亞未來無廢城市建設、固廢智慧平台搭建、廢舊電子產品和大件垃圾再生利用等議題。



推介會上，在三亞生活、工作10餘年的法國人格扎維埃·莫雷（Xavier Maurey）及歐洲新聞台全球副總編塞爾日·龍比（Serge Rombi）以親身經歷向與會嘉賓講述了三亞的美麗故事。隨後，三亞市商務局負責人介紹了三亞良好營商環境與政策，並邀請國際大型企業到三亞投資興業。三亞市旅遊行業協會聯合會與法國華人旅行社協會簽署了戰略合作協議，雙方將結合各自優勢，互相推廣所在地旅遊文化資源。



阿東表示，三亞的美麗和熱情是難以用言語充分描述的，在中國海南自貿區（港）建設、59國免簽等利好政策下，三亞未來發展前景廣闊。我們希望與大家就旅遊、商貿等問題深入交流，相互推介旅遊產品，聯合開發旅遊線路，加強城市間招商引資合作，不斷提升雙方務實合作水平，深化友好關係。



弗雷德里克·巴爾比耶表示，巴黎和三亞既有相似之處也有差異性。兩地在加強商務往來、文化交流及旅遊合作上有很大潛力。



據悉，三亞與法國的合作早已展開。目前三亞與法國電力集團、蘇伊士集團、地中海俱樂部等企業開展合作，朱麗葉·比諾什等法國影星出席首屆海南島國際電影節，法國國家博物館聯盟應邀參加第三屆三亞國際文博會，三亞非物質文化遺產黎錦也走進了巴黎聯合國教科文組織總部。



來源：人民網