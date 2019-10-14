環球時報：美參議員赤膊上陣亂港，應受到制裁

中評社北京10月14日電／美國參議員克魯茲在台灣從事了一番支持“台獨”的不光彩活動後，又於12日竄訪到香港，公開給逐漸失去勢頭的激進示威活動打氣。他特意整了一身黑衣打扮，以此標榜自己“與香港抗議者站在一起”。而眾所周知，黑衣的標識中有了越來越多對暴力的聯想，因為幾乎所有“專業施暴者”都是蒙面加黑衣打扮，“黑衣人”對很多人來說成為暴徒或潛在暴徒的代名詞。



克魯茲雖然嘴上說他支持“非暴力”，但這一表態只是對他公開挺香港暴力示威的一種掩護。他來香港就是阻止理性在這座城市回升、煽動局勢增加熱度的，他是美國鼓動香港激進示威者“不要停下來”的活人喇叭。



看看克魯茲來香港最熱衷見的都是什麼人吧，他們是“亂港四人幫”中的黎智英、陳方安生，還有這位參議員不肯公開的激進反對派人士。克魯茲會怎麼鼓動那些人繼續對抗是不難想象的。



特首林鄭月娥取消了與克魯茲的會見，後者立即大喊大叫地指責特首“軟弱”。克魯茲的傲慢與自負已經突破了政治人物應有的外交儀態。出訪時有可能受到不同層級的接待，這個世界沒有給美國參議員必須受到最高規格會見的特權，克魯茲也太把自己當回事了。



就在克魯茲在港美化示威的時候，星期天香港又有多處發生暴徒破壞及襲警行動，一名警察遭到暴徒從身後的割頸襲擊。人們沒有聽到在港的克魯茲說一句對暴徒的嚴厲譴責，相反他卻誣稱香港警察搞“鎮壓”。他在把美國政壇上顛倒黑白那套最極端的東西拿到香港來表演。



克魯茲成為星期天香港局勢中最突出的破壞性因素之一，他讓氣焰已經衰減的一些示威者產生一縷新的幻覺。克魯茲與香港激進示威者絕對是“一夥的”，他就差舉著一根鐵棍子加入暴徒的隊伍，直接打砸香港街頭的公共設施，或者對警察施暴了。