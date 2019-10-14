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普京呼籲外國軍事存在撤離敘利亞
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2019-10-14 14:41:46
中評社北京10月14日電／俄羅斯總統普京12日說，一切非法外國軍事存在都應撤離敘利亞。
普京是當天在接受俄羅斯RT電視台等媒體採訪時做出上述表態的。他還說，如果敘利亞未來合法領導人認為俄軍應撤離該國，俄軍也將離開。
普京說，敘利亞應擺脫所有外國軍事存在，敘利亞的領土完整必須完全恢復。
土耳其國防部9日宣布，土耳其軍隊已對敘利亞北部的庫爾德武裝展開地面軍事行動。敘利亞外交部10日譴責土耳其在敘北部展開的軍事行動中造成平民死傷，表示敘利亞將採取一切合法手段進行抗擊。
來源：新華社
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