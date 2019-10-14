英國“脫歐”進入關鍵時刻

中評社北京10月14日電／3年多的英國“脫歐”大戲，眼下到了決斷的時候。英國首相鮑里斯·約翰遜日前在“內憂外患”之下向歐盟提出最新“脫歐”方案，同時喊話稱，英國將開始打包，“唯一的問題是歐盟是否會用一份雙方都滿意的協議歡送我們，還是我們被迫自己轉身離開”。儘管歐盟方面指責英國在“脫歐”問題上玩“推卸責任的遊戲”，但也表示，準備就“脫歐”協議作出讓步。



英提“終極方案”



英國“脫歐”之路曲折顛簸，主要原因是英歐互指對方妥協程度不足及英國是否延期“脫歐”的前景不明，其中主要症結在於“脫歐”後北愛爾蘭關稅相關問題。英國政府10月2日向歐盟遞交新“脫歐”方案，對北愛爾蘭邊界“備份安排”進行新設計，內容包括英國不會在北愛爾蘭地區與愛爾蘭邊界線或附近設置檢查站，將借助技術手段避免出現“硬邊界”，以實現在維護北愛爾蘭地區和平、保障邊境暢通的同時，確保英國完整脫離歐盟。



新方案有別於歐盟提出的愛爾蘭邊境保障條例。約翰遜表示，這份協議代表了英方的妥協，“新方案尊重英國民眾作出的‘脫歐’決定，同時務實地處理該決定對北愛爾蘭和愛爾蘭的影響，希望我們的朋友予以理解，這次輪到他們妥協了”。



博弈仍在繼續



約翰遜日前分別與法國、德國、芬蘭、葡萄牙等國領導人通電話，英國首相“脫歐”事務顧問戴維·弗羅斯特亦與歐盟委員會代表會商，英國“脫歐”事務大臣斯蒂芬·巴克利同期出訪歐盟多國，希望歐盟能夠認可英國的新方案。然而，對於英國在愛爾蘭邊界問題上的“討價還價”，歐盟並不“感冒”。在2日拒絕英國“脫歐”新方案後，5日，歐盟又叫停原定於6日舉行的“脫歐”談判，表示不接受在愛爾蘭與北愛爾蘭之間建立海關邊界，要求約翰遜政府全面修改協議。

